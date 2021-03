(VTC News) -

Sáng 5/3, buổi họp báo Giải golf VGA Union Cup Tranh cúp Vietnam Airlines 2021 đã diễn ra tại Sân golf Long Biên, Hà Nội.

Buổi lễ có sự góp mặt của ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao II, Tổng cục Thể dục thể thao, ông Lê Hùng Nam - Tổng thư ký Hiệp hội golf Việt Nam, trưởng Ban Tổ chức giải VGA Union Cup, ông Hà Minh Quang - đại diện nhà tài trợ danh xưng Vietnam Airlines cùng các đại diện hiệp hội, nhà tài trợ giải và các golfer đại diện cho hai đội tuyển khu vực phía Bắc và phía Nam tham gia tranh tài tại giải đấu.

Tổng thư ký Hiệp hội golf Lê Hùng Nam. (Ảnh: Thế Anh)

VGA Union Cup là giải đấu được tổ chức 2 năm 1 lần (kể từ năm 2019, trước đó 1 năm 1 lần), thi đấu dựa trên thể thức đối kháng đồng đội "Team Match Play" với thành phần là các golfer đến từ hai miền Nam - Bắc (miền Bắc được quy ước từ Đà Nẵng trở ra). Đây là lần thứ 5 giải đấu được tổ chức với sân nhà thuộc về đội tuyển miền Nam.

"Mục tiêu Ban tổ chức hướng đến là thành công của giải đấu, cũng là thành công góp phần vào thành công của phong trào golf trên cả nước. Để VGA Union Cup ngày càng chuyên nghiệp và có sức lan tỏa trong cộng đồng, đó là điều tôi đang trăn trở", ông Lê Hùng Nam, trưởng Ban Tổ chức giải khẳng định, đồng thời chia sẻ lý do giải VGA Union Cup 2021 tổ chức tại sân Long An.

"Theo luật bất thành văn của hai đội tuyển, sân do đội chủ nhà chọn. Sân Long An do đội phía Nam chọn, còn đội phía Bắc tôn trọng điều này. VGA cũng đồng ý để giải đấu tổ chức ở sân Long An theo tờ trình của đội phía Nam và sự đồng thuận của đội phía Bắc.

Sân Long An có tiêu chuẩn 18 hố, điều kiện thi đấu tốt, chất lượng cỏ, green ổn, cơ sở vật chất phù hợp với các giải tầm cỡ quốc gia. Việc tổ chức giải ở Long An sẽ tạo ra khó khăn cho các phóng viên, cổ động viên trong việc di chuyển và theo dõi.

Dù vậy, ở xung quanh sân golf Long An có rất nhiều công trình lưu trú phù hợp. Trong điều kiện cần kích cầu du lịch, việc tổ chức sẽ kích cầu cho khu vực này", ông Nam nhấn mạnh.

Chiếc cúp vô địch VGA Union. (Ảnh: Thế Anh)

2021 là năm đầu tiên đánh dấu hệ thống Vô địch Golf Nghiệp dư Quốc gia có nhà tài trợ danh xưng là Tổng công ty hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines. Sáu giải đấu trong năm nay sẽ được mang tên Vietnam Airlines (Vietnam Airlines Amateur Series) và VGA Union Cup tranh cúp Vietnam Airlines sẽ là giải đấu mở màn cho chuỗi sự kiện.

Giải đấu năm nay có sự thay đổi lớn khi đội trưởng đội tuyển khu vực phía Bắc trong cả 4 lần trước đó là golfer Lê Hùng Nam sẽ không còn giữ vai trò đầu tàu của đội, thay vào đó là golfer Đinh Hồng Phong, người từng 2 lần là đội phó vào năm 2016 và 2017.

Trong khi đó, golfer Trần Thanh Tú sẽ giữ vai trò đội trưởng của tuyển khu vực phía Nam trong lần thứ 2 liên tiếp. Hai đội trưởng được toàn quyền quyết định việc lựa chọn 20 thành viên chính của đội thông qua việc tổ chức các vòng đấu loại.

Tại VGA Union Cup tranh cúp Vietnam Airlines 2021, hai đội sẽ trải qua 8 trận đấu Foursome, 8 trận đấu Four-ball và 12 trận đấu Single Match. Sau 3 ngày thi đấu, kết quả đội nào có điểm số 14,5 sẽ là đội chiến thắng.

Nếu hai đội có cùng điểm số bằng nhau 14-14 thì giải đấu sẽ có kết quả hòa và đội đương kim vô địch sẽ tiếp tục được giữ cúp. Sau 4 lần giải được tổ chức, kết quả đối đầu giữa 2 đội đang là 2-2.

Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) phối hợp cùng VGS Group tổ chức giải golf VGA Union Cup tranh cúp Vietnam Airlines từ ngày 19 đến 21/3 tại sân West Lakes Golf & Villas, Long An.