Hai diễn viên Hollywood bị bắt cóc, đánh đập và tống tiền

Những kẻ bắt cóc đã giam giữ cặp diễn viên Hollywood để làm con tin trong một âm mưu đòi tiền chuộc nhưng ba kẻ tình nghi bị cảnh sát tóm gọn.

Video: Daisy McCrackin và Joseph Capone bị bắt cóc

Tờ NBC mới đây đưa tin, Joseph Capone và nữ diễn viên Daisy McCrackin, người đóng vai chính trong bộ phim kinh dị Halloween: Resurrection, bị 3 kẻ lạ mặt bắt cóc và tống tiền hồi đầu tháng 5.

Theo đó, Keith Andre Stewart (32 tuổi), Johntae Jones (25 tuổi) và Amber Neal (26 tuổi) đã âm mưu lấy trộm chiếc Lexus 2011 của McCrackin và đi đến nhà riêng của cô. Tại đây, nam diễn viên Capone cũng có mặt và bị tấn công, để lại vết máu trên sàn.

Nữ diễn viên Daisy McCrackin và Joseph Capone bị bắt cóc, đánh đập và tống tiền.

Vụ án được mô tả như tình tiết của một bộ phim Hollywood. Cặp đôi sau đó được đưa đến nhà của Jones ở Compton, nơi Capone bị lột trần truồng và bị buộc vào một bồn tắm, anh không được ăn trong 30 giờ. Thậm chí, Capone còn bị đánh đập khi cố bảo vệ McCrackin.

Một ngày sau, Johntae Jones và Amber Neal bị cáo buộc đưa McCrackin đến ngân hàng để rút khoản tiền 10.000 USD để đưa cho chúng. Sau đó, nữ diễn viên được đưa về nhà để tiếp tục giam giữ.

Tại nhà, nữ diễn viên đã may mắn liên lạc được với cảnh sát và họ đã bắt giữ được 3 nghi can. Sau đó, cô và Capone được giải thoát. Tuy nhiên, không biết lý do vì sao kẻ tình nghi có tên Amber Neal lại được thả ra.

Hôm 3/7 (giờ địa phương), cảnh sát ở Inglewood đã tóm được Neal, khi kẻ này đang di chuyển trên đường phố.

Văn phòng luật sư nói rằng, nếu bị truy tố thành công với nhiều cáo buộc liên quan đến âm mưu bắt cóc, bạo lực và trộm cắp, cả 3 kẻ tình nghi có thể đối mặt với mức án tù chung thân.

Theo lời kể của nạn nhân, bọn cướp đã yêu cầu số tiền chuộc 10.000 USD.

Cảnh sát Los Angeles cho biết Capone là một diễn viên, tuy nhiên, anh không được cho biết là đã tham gia bộ phim truyền hình nào. Theo đó, bản cáo trạng báo cáo cơ thể Capone bị thương tích khá nặng.

Về phía Daisy McCrackin, cô sinh năm 1981 và là một nữ diễn viên, ca nhạc sĩ người Mỹ. Trong sự nghiệp, cô tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim nhưng nổi tiếng nhất là vai diễn trong phim Halloween: Resurrection.

Nguồn: Zing