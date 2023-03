Hai cô giáo đánh bé 17 tháng tử vong: Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn

(VTC News) -

Chiều 6/3, ông Trần Thế Cường, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, ngay sau vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong khi gửi tại một cơ sở trông trẻ trên địa bàn xã Vạn Điểm (Thường Tín, Hà Nội), Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu các địa phương, Phòng GD&ĐT huyện kiểm tra, rà soát và quản lý cơ sở mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra, giám sát cơ sở giáo dục mầm non và kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm quy định, thông báo công khai... tránh trường hợp như cơ sở mầm non tại xã Vạn Điểm 2 lần xử phạt nhưng vẫn hoạt động chui.

Địa phương cần công bố thông tin về các cơ sở giáo dục mầm non độc lập đã được cấp phép trên địa bàn để phụ huynh biết, lựa chọn đúng trường, lớp cho con em.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở mầm non tự phát xã Vạn Điểm.

Sở cũng đề nghị UBND xã, phường siết chặt việc cấp phép và kiểm tra sau cấp phép với nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục.

Trả lời VTC News ngày 4/3, ông Nguyễn Như Ý, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, cơ sở mầm non tại xã Vạn Điểm (nơi bé trai 17 tháng tuổi theo học bị đánh tử vong hôm 1/3) hoạt động tự phát. Cơ sở này từng bị UBND xã Vạn Điểm yêu cầu đóng cửa, xử phạt 2 lần do không đảm bảo điều kiện hoạt động. Lần xử phạt gần đây nhất vào đầu tháng 11/2022.

Liên quan đến sự việc trên, Công an huyện Thường Tín tạm giam 2 cô giáo Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành - người trực tiếp nhận trông trẻ tại cơ sở mầm non này để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, An và Lành khai nhận hành vi đánh đập, bạo hành bé trai P.T.Đ., dẫn đến thương tích và khiến nạn nhân tử vong.

