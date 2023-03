Hai cô giáo đánh bé 17 tháng tử vong: Cơ sở trông trẻ chui, từng 2 lần bị phạt

(VTC News) -

Trả lời VTC News trưa 4/3, ông Nguyễn Như Ý, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, cơ sở mầm non tại xã Vạn Điểm (nơi bé trai 17 tháng tuổi theo học bị đánh tử vong hôm 1/3) hoạt động tự phát. Cơ sở này từng bị UBND xã Vạn Điểm yêu cầu đóng cửa, xử phạt 2 lần do không đảm bảo điều kiện hoạt động. Lần xử phạt gần đây nhất vào đầu tháng 11/2022.

Cơ sở trông trẻ tự phát xã Vạn Điểm.

Ngay sau gia đình khai báo thông tin, ngày 1/3 Công an huyện Thường Tín triệu tập 2 cô giáo Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành - người trực tiếp nhận trông trẻ tại cơ sở mầm non này để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, An và Lành khai nhận hành vi đánh đập, bạo hành bé trai P.T.Đ., dẫn đến thương tích và khiến nạn nhân tử vong.

Cụ thể, sáng 23/2, cháu Đ. được mẹ đưa tới lớp. Đến khoảng 9h, 2 cô giáo đưa các cháu vào buồng ngủ thì Đ. khóc, chạy ra ngoài. Lành bực tức, dùng 2 tay bế Đ. lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà. Sau đó, hai kẻ này tát cháu bé. An cũng đạp vào bụng, ngực, đá và giẫm vào đầu cháu bé.

Các đối tượng: An (trái) và Lành (Ảnh: Công an cung cấp).

Chiều cùng ngày, khi bố mẹ đến đón cháu Đ. thì 2 kẻ này nói cháu bé bị ngã trong quá trình đùa nghịch tại lớp. Đỉnh điểm, sáng 26/2, An tiếp tục đạp vào bụng Đ. khi thấy bé trai khóc. Cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sau đó, An và Lành gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Chiều 1/3, bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chẩn đoán bé tiên lượng xấu nên cho gia đình đưa về nhà. Hôm sau, cháu bé tử vong.

Sau khi thu thập được lời khai của đối tượng, các cơ quan chức năng huyện Thường Tín đã thuyết phục gia đình cho tiến hành khám nghiệm tử thi bé trai, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Kết quả khám nghiệm xác định cháu Đ. tử vong vì chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não.

Ngày 2/3, Công an huyện Thường Tín ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành để điều tra về hành vi giết người.

Trả lời PV VTC News, Tiến sỹ, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em) cho biết, hành vi của 2 cô giáo này rất tàn nhẫn, mất tính người, là hành vi giết người nên việc bắt khẩn cấp để xử lý hình sự là cần thiết.

"Với kết quả điều tra ban đầu, 2 cô giáo sẽ bị xử lý về tội giết người với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như giết người dưới 16 tuổi, hành vi có tính chất côn đồ nên mức hình phạt sẽ rất nghiêm khắc, mức án cao nhất là tử hình", luật sư Cường nói.

Trường hợp lời khai của các đối tượng phù hợp với các dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân, phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các chứng cứ khác thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố hai đối tượng này về tội giết người theo quy định tại Điều 123 bộ luật hình sự với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

"Có thể nói rằng lời khai của các đối tượng này gây chấn động dư luận, hoang mang cho các bậc phụ huynh khi có con em gửi tại các trường mầm non. Không ai nghĩ rằng những người mang danh cô giáo, bảo mẫu, được các bậc phụ huynh tin yêu, quý trọng, gửi cả mạng sống của con mình cho họ mà lại có hành vi mất nhân tính như vậy", Tiến sỹ Đặng Văn Cường chia sẻ.

