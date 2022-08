Hai cô gái dũng cảm đạp ngã xe kẻ cướp giật

Từ tháng 7/2022, thông qua mối quan hệ xã hội, Trần Thành Dũng (SN 1980, ngụ Q.Bình Tân, TPHCM) quen Phạm Văn Thuận (SN 1988, quê Nghệ An). Khoảng 9h ngày 6/8/2022, cả hai hẹn gặp nhau tại Công viên Phú Lâm (Quận 6). Tại đây, Thuận rủ Dũng tìm người có tài sản sơ hở để cướp giật, đem bán lấy tiền tiêu xài. Dũng đồng ý.

Trần Thành Dũng.

Khoảng 12h20 cùng ngày, Dũng điều khiển xe máy (BKS 69L1-053.21) chở Thuận đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TP.HCM. Đến vòng xoay Điện Biên Phủ (Quận 1), thấy chị Trần Thị Yến Vy (SN 2004, ngụ huyện Hóc Môn) lái xe máy (BKS 59D1-815.97), chở em Đỗ Nguyễn Yến N. (SN 2006, ngụ Quận 7) ngồi sau, đang sử dụng Điện thoại iPhone 6.

Dũng ra hiệu cho Thuận biết rồi tìm cách bám theo, tiếp cận nạn nhân. Dũng cho xe chạy theo xe của chị Vy qua nhiều tuyến đường, chờ cơ hội thuận tiện sẽ gây án. Đến trước nhà số 22-24 Nguyễn Văn Thủ (Phường ĐaKao, Quận 1), chị Vy dừng xe, Dũng liền điều khiển xe áp sát bên trái để Thuận giật điện thoại của em N. rồi tăng ga tẩu thoát.

Mặc dù bị các đối tượng giật tài sản trong thời gian rất ngắn và bất ngờ, nhưng hai cô gái nhanh chóng bình tĩnh trở lại, vừa tăng tốc xe máy đuổi theo, vừa tri hô: "Cướp, cướp...".

Hai đối tượng càng tăng tốc, lạng lách, tìm cách "cắt đuôi", khiến nhiều người đi đường chứng kiến vụ việc rất hoảng sợ. Hai cô gái vẫn vững tay lái đuổi theo đến trước nhà số 46 Nguyễn Văn Thủ (phường ĐaKao) thì tông vào đuôi xe, khiến hai đối tượng té ngã, làm rơi chiếc điện thoại vừa cướp giật xuống đường.

Phạm Văn Thuận.

Trước sự truy đuổi quyết liệt của nạn nhân, 2 đối tượng vội bỏ xe máy, chạy bộ theo hai hướng tìm đường tẩu thoát. Chứng kiến sự việc, hai anh Nguyễn Hoàng Duy Khánh và Nguyễn Trung Kiên đang lưu thông trên đường, liền hỗ trợ truy đuổi, đến trước nhà số 33 Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường ĐaKao) thì bắt được Dũng. Riêng Thuận đã nhanh chân lủi vào hẻm nhỏ gần đó thoát thân. Sau đó, hai anh Khánh - Kiên cùng nạn nhân đưa Dũng về trụ sở Công an phường ĐaKao để đơn vị lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tại Cơ quan CSĐT Công an Quận 1, Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp lời khai của chị Vy, em N., hai anh Khánh - Kiên và các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan thu thập, cũng như kết quả thực nghiệm điều tra, dựng lại hiện trường việc Dũng thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Qua xác minh, được biết Dũng có 3 tiền án về 2 tội cướp giật tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Dũng về hành vi cướp giật tài sản. Riêng Thuận đã bỏ trốn, chưa xác định được nơi cư trú.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 thông báo Phạm Văn Thuận nhanh chóng đến Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 trình diện để được hưởng khoan hồng. Qua hình ảnh nhận dạng, ai phát hiện Thuận ở đâu, vui lòng báo ngay đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Quận 1 (địa chỉ số 73 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM; điện thoại: 0902700887), gặp cán bộ điều tra Nguyễn Văn Chương để cung cấp thông tin.