Hai chuyến bay do Sun Group tài trợ đưa gần 600 người Việt từ Ukraine về nước

(VTC News) -

Hai chuyến bay đầu tiên với sự tài trợ toàn bộ của tập đoàn Sun Group, do hãng hàng không quốc gia - Vietnam Airlines thực hiện, đã đưa gần 600 công dân Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine từ Ba Lan và Rumani về nước an toàn trong ngày 13/3.

Đây là hai chuyến bay được triển khai ngay sau lễ ký kết hợp tác đồng hành hỗ trợ vận chuyển công dân Việt Nam và thành viên gia đình từ vùng chiến sự Ukraine về nước giữa Tập đoàn Sun Group và Vietnam Airlines ngày 10/3, nhằm hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và lời kêu gọi của Thủ tướng về việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm ở Ukraine.

Người dân xếp hàng lên chuyến bay giải cứu tại sân bay Warsaw, Ba Lan.

Chi phí các chuyến bay này do Tập đoàn Sun Group tài trợ toàn bộ với mức giá ưu đãi nhất do Vietnam Airlines cung cấp. Công dân Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine có nhu cầu hồi hương được vận chuyển về Việt Nam miễn phí hoàn toàn, không phải trả bất cứ chi phí nào.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và Rumani đã phối hợp với các hội đoàn người Việt tổ chức đưa bà con ra sân bay, cử cán bộ hỗ trợ các thủ tục cần thiết và làm việc chặt chẽ với chính quyền sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho bà con lên đường về nước.

Dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ hết sức khẩn trương của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và Rumani, chuyến bay từ Ba Lan mang số hiệu VN58 xuất phát từ sân bay Warsaw vào lúc 16h00 ngày 12/3, đã đưa 288 người Việt Nam và thành viên gia đình đáp xuống sân bay Nội Bài vào lúc 9h30 phút (giờ Việt Nam) ngày 13/3.

Ngay sau đó, chuyến bay từ Rumani mang số hiệu VN68 xuất phát lúc 19h20 ngày 12/3, đón 291 công dân Việt Nam và thành viên gia đình, cũng đã hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài vào lúc 11h00 (giờ Việt Nam) ngày 13/3. Chiếm đại đa số hành khách trên hai chuyến bay đặc biệt này là trẻ em, người già, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền và hoàn cảnh khó khăn…

Để đảm bảo chuyến bay được triển khai nhanh chóng, suôn sẻ, Vietnam Airlines đã sắp xếp các tổ bay giàu kinh nghiệm, từng tham gia nhiều chuyến bay bảo hộ công dân Việt Nam từ những quốc gia có dịch bệnh, xung đột… Mỗi chuyến bay bao gồm tổ phi công 5 người, gồm 3 cơ trưởng, 2 cơ phó và tổ tiếp viên 12 người.

Các vị khách đặc biệt trên hai chuyến bay được phục vụ các bữa ăn chính và ăn nhẹ, với đầy đủ dưỡng chất. Các suất ăn được Vietnam Airlines chuẩn bị từ Việt Nam, với một số món ăn đặc trưng của quê hương, như lời chào đón nghĩa tình tới đồng bào khi đặt chân lên chuyến bay trở về quê nhà. Để đảm bảo an toàn chống dịch trước, trong và sau chuyến bay, Vietnam Airlines cũng chủ động chuẩn bị khẩu trang và tuyên truyền, hướng dẫn hành khách nghiêm túc thực hiện 5K.

Bước xuống sân bay Nội Bài sáng 13/3, anh Phạm Nguyễn Đình Tùng (Hưng Yên) vẫn chưa hết xúc động: "Sau Tết, tôi vừa sang Kharkov được 2 ngày thì tình hình tại Ukaraine trở nên căng thẳng. Chúng tôi ở Làng Thời Đại được 5 ngày thì quyết định di chuyển sang Ba Lan bằng tàu hoả. Khi nhận được tin sẽ được về nước trên chuyến bay do Sun Group tài trợ, chúng tôi rất mừng và chỉ biết nói lời cám ơn đến Chính phủ, đến Tập đoàn, các doanh nghiệp đã bảo hộ công dân".

Đứng đợi làm thủ tục rời sân bay, chị Phạm Thị Mến mắt đỏ hoe chia sẻ: "Tôi đã đi sang Ukraine từ năm 1987, đã trở về Việt Nam nhiều lần. Gia đình tôi có 6 người, cháu nhỏ mới 2 tuổi. Bây giờ, thực sự vẫn bị ám ảnh và xúc động, chỉ biết cám ơn tất cả những anh em Việt Nam đã rất nhiệt tình hỗ trợ. Tình đồng bào ấm áp. Không nơi nào bằng quê hương, Chọn cách trở về quê hương là an toàn nhất".

Người dân hoàn thiện các thủ tục cuối cùng trước khi lên tàu bay.

Theo đại diện của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, đây là các chuyến bay hồi hương không bay theo đường bay thông lệ, được triển khai gấp rút và không có văn phòng đại diện của Vietnam Airlines, do vậy, công tác phối hợp triển khai chuyến bay đòi hỏi nhanh chóng và chi tiết hơn nhiều so với các chuyến bay quốc tế thông thường.

Tổ bay, tổ điều hành phải trao đổi, kiểm tra kỹ lưỡng, liên tục với sân bay nước bạn về cơ sở vật chất đón chuyến bay. Bên cạnh đó, để đảm bảo hành trình bay an toàn và suôn sẻ, chuyến bay luôn có nhân viên kỹ thuật, nhân viên mặt đất đi kèm để phối hợp xử lý các nghiệp vụ phục vụ mặt đất (hành khách, hành lý, hàng hóa) và kỹ thuật ngay tại sân bay đến.

Dự kiến, sau hai chuyến bay đầu tiên ngày 13/3, Sun Group và Vietnam Airlines sẽ tiếp tục triển khai liên tục các chuyến bay tiếp theo đến Rumani và Ba Lan để đưa toàn bộ công dân Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine có nhu cầu hồi hương về nước. Tất cả các hành khách đặc biệt này sẽ được Sun Group đài thọ toàn bộ chi phí cho chuyến bay và Vietnam Airlines phục vụ chu đáo, đưa về Việt Nam an toàn.

“Việc triển khai khẩn cấp những chuyến bay giải cứu người Việt Nam và gia đình từ Ukraine về nước là tâm nguyện lớn nhất của Sun Group ở thời điểm này, với mong muốn chung tay, góp một phần nhỏ bé để đồng bào mình thoát cảnh bom rơi đạn nổ, được trở về an toàn, bình an nương tựa vào quê hương trong giai đoạn khó khăn này. Với sự phối hợp của Vietnam Airlines, chúng tôi tin tưởng những chuyến bay tiếp theo cũng sẽ được triển khai an toàn, suôn sẻ”, đại diện Sun Group chia sẻ.

Được biết, do Ukraine hiện là vùng chiến sự đang có giao tranh ác liệt nên không thể triển khai các chuyến bay, các hãng hàng không đều xây dựng phương án khai thác đến các điểm thuộc các quốc gia láng giềng của Ukraine để đón người Việt Nam và gia đình hồi hương.

Hiện số lượng các chuyến bay hồi hương sắp tới dành cho công dân Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine vẫn đang được Bộ Ngoại giao và các Đại sứ quán Việt Nam từ các quốc gia nói trên tiếp tục cập nhật từ danh sách các công dân có nhu cầu về nước.

Sun Group và Vietnam Airlines cam kết sẽ đồng hành với Chính phủ, sẵn sàng tổ chức các chuyến bay đến những địa điểm có nhiều người đăng ký, nguyện vọng về nước để đưa công dân Việt Nam về nước an toàn trong thời gian sớm nhất.