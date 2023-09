Hai cha con cùng mắc bệnh hiểm nghèo, người mẹ kiệt quệ gồng gánh cả gia đình

(VTC News) -

Đều đặn mỗi sáng, anh Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1984, khu 11, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) được vợ - Nguyễn Thị Luyến - dìu ra hiên nhà để thay đổi không khí. Ngồi trên chiếc ghế nhựa, anh Huy thều thào kể nỗi khổ bản thân “chân sưng phù, không tự đi lại được, cứ đứng dậy lại ngã”.

Thể trạng vốn cao to, vạm vỡ, ít bệnh tật nhưng đầu năm 2020, sau buổi đi làm đồng, anh Huy bất ngờ thấy cơ thể mệt mỏi, đau tức ngực, chóng mặt như không còn chút sức lực nào. Khi ấy, đi khám ở Hà Nội, bác sĩ chẩn đoán anh bị co thắt động mạch vành, kê đơn thuốc về nhà điều trị.

Không những không thuyên giảm, mà cơ thể anh Huy sụt cân nhiều hơn, người xanh xao, liên tục khó thở. Chị Luyến lại gom tiền trong nhà đưa chồng lên Hà Nội kiểm tra lần hai. Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kết luận bệnh nhân bị tăng áp phổi (là tình trạng tăng áp lực trong tuần hoàn phổi), phải nhập viện điều trị.

“Bác sĩ nói chồng tôi bị tăng áp lực động mạch phổi nặng, hiện chỉ có thể điều trị bằng thuốc. Anh phải chờ khi nào áp lực phổi giảm xuống về mức ổn định mới có thể can thiệp”, chị Luyến nghẹn ngào.

Anh Huy thời điểm điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội.

Trong lúc chạy chữa bệnh cho chồng, kinh tế gia đình vốn đã túng quẫn thì đến tháng 7/2022, Nguyễn Thị Bích Liên (sinh năm 2004 - con gái đầu lòng của chị Luyến, anh Huy đang là sinh viên đại học ở Thái Nguyên) mắc trọng bệnh. Khi đang ngồi học, Liên khó thở, tím tái chân tay, ngất xỉu, được các bạn cùng phòng đưa đi cấp cứu. Liên phải thở máy suốt 8 ngày mới tỉnh lại, sau đó được chuyển xuống Hà Nội để làm các xét nghiệm chuyên sâu.

Liên được các bác sĩ chẩn đoán còn ống động mạch (một trong những bệnh lý tim bẩm sinh) đột biến gene, kèm tăng huyết áp động mạch phổi thứ phát. Sau khi có kết quả thăm khám, Liên xin thầy cô cho bảo lưu kết quả học để tập trung chữa bệnh.

Thương con phải dừng việc học giữa chừng, thấy ai mách ở đâu chữa được bệnh, chị Luyến lại cùng con tìm đến với mong muốn hợp thầy hợp thuốc. Có lần chị đưa con vào tận TP.HCM vì nghe mách trong đó có bác sĩ từng chữa thành công cho nhiều người.

Tuy nhiên, sức khoẻ của Liên quá yếu, các bác sĩ không thể can thiệp. Em lại cùng mẹ ngược trở lại Hà Nội tiếp tục điều trị. “Các bác sĩ đã hội chẩn với các chuyên gia ở Đức, Pháp nhưng họ đều nói đây là bệnh cực kỳ hiếm, điều trị tốn kém và sẽ phải uống thuốc duy trì suốt đời”, Liên nói.

Sau thời gian dài nằm viện, đầu tháng 8/2023, Liên được bác sĩ cho về nhà theo dõi nhưng đi kèm theo bên cạnh luôn có sẵn bình oxy, bởi bất kể lúc nào cô cũng có thể bị khó thở cần đến máy móc hỗ trợ.

Ngồi bên chiếc giường cũ kỹ, Liên yếu ớt nói: “Giờ em chỉ muốn được khỏi bệnh để trở lại trường, nhưng nếu cứ ốm mãi thế này, không biết em còn có cơ hội được lên giảng đường cùng các bạn không”.

Chị Luyến luôn túc trực bên con gái kể cả lúc ở viện hay khi về nhà.

Trước khi đổ bệnh, vợ chồng anh Huy thuê đất của hợp tác xã làm trang trại chăn nuôi, từng có hàng chục con lợn nái, việc đồng áng không lúc nào ngơi tay. Nhưng từ ngày chồng, con lâm bệnh, chị Luyến gác lại tất cả để ngược xuôi mượn tiền đưa người thân đi viện.

"Tài sản đáng giá trong nhà đều bán hết vẫn không đủ, những ai có thể vay được tôi đều đã vay, số nợ hiện tại lên đến hơn 1 tỷ đồng, không biết bao giờ mới trả được”, chị Luyến đau xót.

Theo bác sĩ điều trị, cả hai bố con Liên cùng bị tăng áp động mạch phổi, do mạch máu phổi bị co nhỏ lại, lâu dài sẽ dẫn đến suy tim. Bệnh này sẽ phải uống thuốc duy trì cả đời. Nếu can thiệp bằng phẫu thuật sẽ phải ghép đồng thời tim, phổi - điều này không chỉ khó với y học mà còn là rào cản lớn với gia đình do chi phí rất tốn kém.

Ông Nguyễn Quốc Mường, Phó Chủ tịch xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ xác nhận, gia đình anh Nguyễn Văn Huy ở địa phương thuộc vào diện vô cùng khó khăn.

Khi anh Huy đang đi bệnh viện điều trị bệnh thì con gái cả của gia đình cũng được chẩn đoán mắc căn bệnh giống bố, gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ. Hiện chỉ một mình chị Luyến cáng đáng cả nhà, họ đang cần lắm sự giúp đỡ để tiếp tục chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Mọi đóng góp của quý độc giả xin gửi về: Báo điện tử VTC News: Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung ủng hộ xin đề rõ: Đóng góp giúp đỡ anh Nguyễn Văn Huy – Phú Thọ. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email to[email protected] hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.