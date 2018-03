Hai bé gái bị bắt cóc đòi tiền chuộc 50.000 USD

Hàng chục trinh sát ập vào căn nhà trọ trên địa bàn quận Bình Tân (TP.HCM), giải cứu thành công 2 bé gái bị bắt cóc.

Tối 10/3, đại diện Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp với Công an quận 11 giải cứu thành công 2 bé gái bị bắt cóc đòi tiền chuộc 50.000 USD.

Trước đó, ngày 7/3, anh Trần Hoàng (ngụ quận 11) đến công an địa phương trình báo 2 con gái của anh là cháu Trần Hoàng M.A (7 tuổi) và Trần Hoàng B.N (5 tuổi) bị kẻ lạ bắt cóc, yêu cầu mang 50.000 USD đến chuộc.

Hai bé gái được trinh sát giải cứu thành công trong vụ bắt cóc.

Lấy thông tin nhanh từ anh Hoàng, công an được biết anh có thời gian kinh doanh nhà hàng nhưng đến nay đã sang nhượng cho người khác. Anh Hoàng có 2 đời vợ, 3 người con, cháu M.A và B.A là con của người vợ sau. Sau khi ly hôn với người vợ này, anh Hoàng nhận nuôi 2 con gái nhiều năm qua.

Chiều 7/3, không thấy 2 con gái đi học về như thường lệ, anh Hoàng cùng người thân lo lắng tìm kiếm khắp nơi.

Đến 2 ngày sau, mẹ anh Hoàng bất ngờ nhận được 1 đoạn clip ghi hình bé B.N kèm theo dòng tin nhắn từ một số điện thoại lạ với nội dung: "Bọn tao cần 50.000 USD. Mày phải viết một tờ giấy đảm bảo không thưa kiện gì hết… Muốn gặp con chiều 9/3 thì đem 50.000 USD đến Công ty cao su Dầu Tiếng để chuộc…".

Bàng hoàng trước sự việc trên, gia đình anh Hoàng âm thầm đến trụ sở công an cầu cứu.

Tiếp nhận sự việc, Công an quận 11 báo cáo toàn bộ lên Ban giám đốc Công an TP.HCM. Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ sớm giải cứu 2 cháu bé.

Chiều 9/3, hàng chục trinh sát bất ngờ ập vào căn phòng trọ trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân bắt giữ cô gái tên Dung, từng có thời gian giúp việc cho gia đình anh Hoàng. Riêng 2 bé gái nhanh chóng được đưa về trụ sở công an chăm sóc rồi bàn giao lại cho gia đình anh Hoàng.

Qua đấu tranh, công an xác định có 1 Việt kiều Mỹ là bà H. liên quan đến vụ việc nên mời lên trụ sở làm việc. Tuy nhiên, bà H. không thừa nhận bắt cóc 2 cháu bé để đòi tiền chuộc 50.000 USD.

