Hai bé bị bỏ rơi trên đê sông Hồng: Đã qua thời hạn 15 ngày, xử lý ra sao?

(VTC News) -

Tối 24/1, trả lời VTC News, lãnh đạo UBND xã Lê Lợi (Thường Tín, Hà Nội) cho biết, đến hôm nay, hai bé bị bỏ rơi trên đê sông Hồng vào ngày 9/1 vẫn đang được bà Lê Thị Bích (SN 1972, trú tại xã Lê Lợi, người phát hiện hai bé) nuôi dưỡng.

Về việc xin nhận nuôi của bà Bích, xã cố gắng tìm người bố đứng tên trong giấy khai sinh của hai bé để làm thủ tục nhưng đến hôm nay vẫn chưa có thông tin gì nên đang chờ hướng xử lý từ huyện.

Lãnh đạo xã Lê Lợi cũng cho biết, hôm nay đã đủ 15 ngày kể từ thời điểm phát hiện hai bé. Theo quy định của pháp luật thì sau 15 ngày, chính quyền xã sẽ làm thủ tục giao nhận con nuôi hoặc đưa vào trại trẻ mồ côi.

"Đơn vị đã có báo cáo vụ việc đến UBND huyện để được hướng dẫn cách giải quyết đối với hai cháu bé, đó là đưa vào trại trẻ mồ côi hay để bà Bích nuôi dưỡng. Xã cũng đề xuất Công an huyện tìm người bố đứng tên trong giấy khai sinh các bé", vị này thông tin và cho biết xã cũng mời bà Bích đến làm việc vào ngày mai.

Hai cháu bé bị bỏ rơi trên đê sông Hồng được bà Bích phát hiện và xin nhận nuôi nhưng vẫn vướng mắc nhiều thủ tục.

Tháng 9/2020, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông ngoại của 2 cháu Q.A. và N. đưa các bé đến chùa An Định (chùa Dành) ở Thường Tín nhờ nuôi dưỡng. Do vướng mắc trong thủ tục pháp lý để nhận nuôi nên nhà chùa trao Q.A và N. cho bác ruột của hai cháu.

Ngày 7/1, người bác chở hai cháu nhỏ đi rồi bỏ lại ở đê sông Hồng, chờ đến khi có người nhận cháu mới rời đi.

Bà Lê Thị Bích (SN 1972, trú tại xã Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội) phát hiện hai cháu trên bờ đê liền thông báo cho chính quyền xã. Hai bé được đưa đi kiểm tra sức khỏe, kết quả tốt.

Bà Lê Thị Bích đề nghị với chính quyền xã về việc xin nhận hai cháu làm con nuôi.