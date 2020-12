Hai bé 10 tuổi ở Hà Nội mắc bệnh cực hiếm, nổi mụn khắp người khi ra nắng

Gia đình cho biết, trước đó hai bé có ra vườn hái chanh vào buổi trưa thì bất ngờ thấy những biểu hiện lạ. Căn bệnh khiến 2 bệnh nhi nổi mụn nước, nốt đỏ kèm nóng rát khắp da ở cổ và tay. Vài ngày sau đó, những nốt này thâm đen lại, hai bệnh nhi mới đến Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám.

Theo GS. TS Trần Hậu Khang – nguyên Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam, qua thăm khám, hai bệnh nhân được nhận định mắc bệnh viêm da do ánh nắng và thực vật (Phytophotodermatitis) – căn bệnh xuất hiện cực ít tại Việt Nam.

Tay bệnh nhân bị viêm da do ánh nắng và thực vật. (Ảnh: BSCC).

GS Khang cho biết, viêm da do ánh nắng và thực vật là một dạng viêm da nhiễm độc ánh sáng. Bệnh xảy ra khi da tiếp xúc với hai yếu tố là hóa chất của thực vật, đóng vai trò như chất nhạy cảm ánh nắng và ánh nắng mặt trời.

“Bệnh điều trị không quá khó, chỉ cần phát hiện sớm và có những bước can thiệp kịp thời. Do đây là bệnh được xếp vào dạng phản ứng viêm da do tiếp xúc nên có thể điều trị giảm viêm, bôi thuốc chống viêm chứa corticoid và uống thuốc chống dị ứng. Chỉ một số ít bệnh nhân mới phải chỉ định dùng kháng sinh”, GS Khang nói.

Qua trường hợp ca bệnh trên, để phòng viêm da tiếp xúc do ánh nắng và thực vật, GS Khang khuyến cáo người dân nếu không có việc cần thiết không nên ra ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10h sáng – 13h chiều. Bởi đây là giai đoạn cường độ các tia cực tím mạnh nhất.

Ngoài ra, người dân cũng cần thường xuyên rửa tay, vùng da hở bằng xà phòng hay nước lạnh sau khi làm việc ngoài trời và tiếp xúc với các loại cây như cam, chanh, quýt, cần tây, mùi tây, cây sung, cây vả... có chứa Furocoumarins.

“Khi có những biểu hiện như bệnh nhân trên, người dân cần nhanh chóng đến những cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng có thể xảy ra”, GS Khang nhấn mạnh.