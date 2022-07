HAGL tiếp tục vắng nhiều trụ cột tại vòng 9 V-League

(VTC News) -

Theo đó, tiền đạo Công Phượng đang gặp chấn thương và sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết lượt đi. Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh có thể tập luyện cùng đội trong buổi tập gần nhất nhưng anh chưa thể vào sân trong trận đấu gặp CLB Thanh Hoá. Hậu vệ Vũ Văn Thanh nhận đủ 3 thẻ vàng từ đầu giải và vắng mặt vì án treo giò.

HLV Kiatisak khá bình thản dù ông không có được đội hình tốt nhất: "Chúng tôi không muốn nói chấn thương của Công Phượng sẽ kéo dài 2 tháng mà mong sẽ chỉ vài tuần để cậu ấy sớm trở lại. Công Phượng là cầu thủ chủ chốt của đội bóng, tuy nhiên HAGL có nhiều cầu thủ thay thế, cả những cầu thủ trẻ. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện mình, tích lũy kinh nghiệm cho tương lai".

Trước vòng đấu này, các đội bóng được phép đăng kí mới các tân binh. HAGL có 2 sự bổ sung là trung vệ An Sae-hee và tiền đạo Bruno Henrique. Theo quy định, HLV Kiatisak chỉ có thể dăng kí tối đa 3 trong 4 ngoại binh mà mình có ở một trận đấu. Do vậy, nhiều khả năng một trong 2 cái tên này sẽ phải ngồi ngoài. Bruno chơi ở vị trí tiền đạo còn An Sae-hee là trung vệ.

Tuy nhiên, các thủ tục đăng kí Bruno vẫn chưa thể hoàn tất. Anh là cầu thủ được HLV Kiatisak ưu tiên trong hoàn cảnh HAGL không có được sự phục vụ của Công Phượng. Nếu Bruno không thi đấu, An Sae-hee sẽ cùng Barbosa và Hữu Tuấn hợp thành bộ 3 trung vệ của HAGL.

HAGL đang trải qua chuỗi trận thành công với 3 chiến thắng liên tiếp trước CLB Đà Nẵng, CLB TP.HCM và CLB Bình Dương. Họ tạm xếp thứ 4 với 13 điểm, kém đội đầu bảng Hải Phòng đúng 1 điểm. Mục tiêu của thầy trò HLV Kiatisak là giành trọn 3 điểm trên sân nhà trước các vị khách.

Phía bên kia chiến tuyến, CLB Thanh Hoá có mặt tại Pleiku từ hôm qua (23/7). Đội bóng xứ Thanh đã kịp bố sung tiền vệ A Mít và trung vệ Gustavo vào đội hình của mình. HLV Petrovic cho biết đây là sự bổ sung cần thiết khi ông không có nhiều lựa chọn về nhân sự. Mục tiêu của nhà cầm quân này là có được 1 điểm trước đối thủ đang ở nhóm dẫn đầu như HAGL.

Cuộc đọ sức giữa CLB HAGL và CLB Thanh Hoá sẽ được diễn ra lúc 17h ngày 24/7.