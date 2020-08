HAGL không còn sức hút với HLV Park Hang Seo

Trong danh sách U22 Việt Nam được công bố có 4 cầu thủ của HAGL bao gồm Dụng Quang Nho, Nguyễn Cảnh Anh, Âu Dương Quân, Trần Bảo Toàn. Tính cả Lê Minh Bình (Bà Rịa Vũng Tàu) và Huỳnh Tiến Đạt (CAND) được cho mượn, HAGL vẫn chiếm số lượng lớn nhưng HLV Park Hang Seo không kỳ vọng ở tất cả.

6 cầu thủ HAGL được chiến lược gia người Hàn Quốc gọi lên đội tuyển U22 lần này có cái tên Huỳnh Tiến Đạt là mới mẻ nhất với nhiều người. Cầu thủ này cùng nhiều đồng đội khác như Thanh Bình, Thanh Sơn… được HAGL đem cho mượn xuống tận giải hạng Nhì, trong màu áo Công an nhân dân.

Đây thực sự là điều các cầu thủ trẻ không mấy kỳ vọng ở đội bóng chủ quản, cơ hội cạnh tranh của họ so với những đồng nghiệp tại V-League, hạng Nhất cũng thấp hơn hẳn.

So với Tiến Đạt, những cầu thủ đang chơi cho HAGL ở đội 1 cũng không được nhiều người chú ý. Cảnh Anh và Dương Quân chưa một lần được chính thức thử sức trong đội hình xuất phát HAGL dưới thời HLV Lee Tae Hoon. Quang Nho là cầu thủ có kinh nghiệm và may mắn hơn khi đã có 6 trận đấu cho đội bóng phố Núi mùa này, bằng với tiền đạo Trần Bảo Toàn. Tuy nhiên, so với Quang Nho, những hậu vệ cùng vị trí với cầu thủ HAGL như Việt Anh, Văn Tới, Văn Xuân của Hà Nội được giới chuyên môn đánh giá cao hơn hẳn.

Bảo Toàn là gương mặt sáng giá bậc nhất của U22 Việt Nam ở lần tập trung này.

Ba hậu vệ của đội bóng Thủ đô có vẻ được HLV Park Hang Seo lựa chọn cho hàng thủ U22 Việt Nam sắp tới nhờ sự ăn ý cũng như trưởng thành vượt bậc.Với Bảo Toàn, tiền đạo này sẽ vất vả cạnh tranh vị trí với chính người đồng đội Lê Minh Bình đang được HAGL cho mượn ở giải hạng Nhất. Bảo Toàn từng được đánh giá rất cao ở lứa trẻ HAGL và có khả năng phát triển tốt.

Nhưng sau 6 trận ra sân trong màu áo đội 1 HAGL ở V-League 2020, trước đó là 10 trận ở V-League 2019, cầu thủ cao 1m70 chưa thể hiện được nhiều.

Bảo Toàn không gây ấn tượng với thể hình, sự trưởng thành của tiền đạo này cũng bị đánh giá chưa bứt phá như Minh Bình, chân sút đang là đầu tàu của Bà Rịa Vũng Tàu ở giải hạng Nhất 2020.

Thuận lợi lớn nhất của Bảo Toàn chính là hiểu rõ cách làm việc của HLV Park Hang Seo khi cầu thủ này đã cùng U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020 hồi đầu năm nay. Ông Park đã bổ sung Bảo Toàn đến Thái Lan như một cách giúp cầu thủ này chuẩn bị cho tương lai.Cầu thủ sinh năm 2000 trên thực tế vẫn còn nhiều thời gian để cải thiện khả năng để giúp ích cho HAGL lẫn U22 Việt Nam vào năm tới.

Để trụ lại đội hình rút gọn U22 Việt Nam năm sau, Bảo Toàn sẽ trải qua cuộc cạnh tranh khốc liệt như những đồng đội tuyến dưới của mình. Trong đó, có những đồng đội cũ ở U23 Việt Nam như Mạnh Dũng (Viettel), Hữu Thắng (Viettel cho Bình Định mượn).

Với những cầu thủ trẻ như Bảo Toàn, việc được cho đi trải nghiệm ở các CLB khác như Minh Bình đang thành công tại giải hạng Nhất sẽ giúp ích nhiều hơn cho chân sút 20 tuổi.Chỉ có như vậy, cầu thủ HAGL mới mong có suất trụ lại đội tuyển dưới thời HLV Park Hang Seo.