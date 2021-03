Hạ viện Mỹ thay đổi lịch họp vì nguy cơ an ninh

(VTC News) -

Hạ viện Mỹ phải thay đổi lịch họp một phiên biểu quyết sau khi Cảnh sát Capitol và FBI cảnh báo về những rủi ro an ninh. Cụ thể, họ quyết định tổ chức cuộc bỏ phiếu dự luật cải cách cảnh sát vào tối 3/3 (giờ địa phương) chứ không phải 4/3 như kế hoạch ban đầu.

Thông tin do FBI và Bộ An ninh Nội địa cung cấp cho biết các nhóm phần tử cực đoan đã tăng cường giao tiếp trong thời gian gần đây, bao gồm các thành viên Three Percenters, thảo luận về âm mưu chống lại Điện Capitol vào ngày 4/3. Ngày này được những người theo thuyết âm mưu nhắm đến, theo các nguồn tin thân cận của CNN.

Các quan chức Mỹ hôm 3/3 nhận được cảnh báo về mối đe dọa an ninh đối với Điện Capitol, chưa đầy hai tháng sau vụ tấn công ngày 6/1. (Ảnh minh họa)

Chưa rõ các cuộc nói chuyện đã đi đến mức độ nào. Trước đó, trong phiên điều trần tại Thượng viện hôm 3/3, Melissa Smislova, quyền Giám đốc tình báo của Bộ An ninh Nội địa, xác nhận với các nhà lập pháp rằng FBI có bản tin nội bộ về các cuộc thảo luận của "những kẻ cực đoan" về ngày 4/3 và ngày 6/3.

Bản tin cũng cảnh báo về những mối đe dọa đối với bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden. Chưa rõ ngày nào sẽ diễn ra sự kiện này.

Ngày 6/1, nhóm người biểu tình cực đoan tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ, gây nên tình trạng náo loạn và bạo lực khiến 5 người thiệt mạng. Sự cố làm gián đoạn phiên kiểm phiếu đại cử tri của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và làm chấn động các nghị sĩ lưỡng đảng.

Kể từ đó an ninh được thắt chặt tại tòa nhà Quốc hội cũng như thủ đô Washington D.C. Nhiều người bị bắt giữ và cáo buộc liên quan đến sự việc, trong đó cựu Tổng thống Donald Trump phải trải qua quá trình luận tội lần hai chưa từng có tiền lệ với một tổng thống Mỹ. Ông Trump được Thượng viện bỏ phiếu tuyên trắng án.