Hà Tĩnh khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ở huyện Hương Sơn

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ điều tra ban đầu thu thập được, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm quy định tại khoản 1, Điều 240, Bộ luật Hình sự, Công an huyện Hương Sơn quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, trưa 12/6, Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS- CoV-2, liên quan điểm tắm nước ngọt công cộng ở thị trấn Lộc Hà.

Hai bệnh nhân này là: N.C.T (SN 1990, trú thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn) và T.P.H ( SN 1990, trú thôn 1, Sơn Trường, huyện Hương Sơn).

Đến tối 13/6, huyện Hương Sơn ghi nhận 12 trường hợp mắc COVID-19. Ngành Y tế đã rà soát, truy vết được 337 trường hợp F1 của 12 ca bệnh và 564 trường hợp F2, đồng thời khoanh vùng phong tỏa.

Ca nhiễm đầu tiên ở Nghệ An là N.T.M (SN 1999), làm nghề cắt tóc, hộ khẩu địa chỉ thường trú ở xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh; tạm trú tại ngõ 207, đường Hà Huy Tập (Khối 4, Phường Hà Huy Tập), thành phố Vinh.

N.T.M có lịch trình di chuyển và quan hệ cá nhân cực kỳ phức tạp. M. di chuyển khắp thành phố. Tuy nhiên, chưa khai báo một cách trung thực.

Do sự khai báo thiếu trung thực, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã phải nhờ đến cơ quan chức năng chuyên về công nghệ thông tin để xác định địa điểm N.T.M từng có mặt.

Cũng trong sáng nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh (Nghệ An) đã ra Quyết định số 272, khởi tố vụ án hình sự về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự để điều tra xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.