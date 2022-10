Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế kéo lê xe máy hơn 2km

(VTC News) -

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Nhất (35 tuổi, trú phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Lực lượng công an lấy lời khai Trần Đình Nhất. (Ảnh: C.A)

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 3/10, Trần Đình Nhất chạy ô tô 7 chỗ mang BKS 38A-417.65 trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

Đến địa phận thuộc xã Kỳ Long (thị xã Kỳ Anh), ô tô do Nhất cầm lái xảy ra va chạm với xe máy do Cao Thanh Tân (trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển chở theo Nguyễn Hữu Minh (trú huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Cú tông mạnh khiến anh Cao Thanh Tân và anh Nguyễn Hữu Minh ngã xuống đường. Tuy nhiên, Trần Đình Nhất vẫn không dừng lại mà tiếp tục lái xe ô tô kéo lê xe máy thêm quãng đường hơn 2km. Khi dừng xe lại, Trần Đình Nhất vẫn cố thủ trong xe, có những lời lẽ xúc phạm và chống đối lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.

Sau vụ tai nạn, 2 nạn nhân đi trên xe máy được người dân địa phương đưa đi cấp cứu. Theo cơ quan chức năng, tại thời điểm gây tai nạn, Trần Đình Nhất có nồng độ cồn là 1,25mg/lít.

Sau khi điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đình Nhất về hành vi chống người thi hành công vụ.

Riêng hành vi gây tai nạn giao thông, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý.