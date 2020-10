Hà Tĩnh: Khẩn trương di dời dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ

Ngay từ đầu giờ chiều 18/10, trước nguy cơ ngập lụt trên diện rộng, UBND huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành di dời hàng nghìn hộ dân vùng hạ du Kẻ Gỗ, gồm các xã Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Quan, Cẩm Thạch… đến nơi an toàn.

Ông Lương Văn Dũng - Trưởng Công an xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên thông tin: “Hiện nước lũ đã dâng cao, các khu vực trong xã đều bị cô lập, chúng tôi phải túc trực để giúp đỡ và ứng cứu người dân khi cần thiết. Hiện, lực lượng tập kết ứng cứu ở UBND xã phải di chuyển đồ đạc lên tầng 2 để tránh bị ngập”.

Ông Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Thực hiện công điện khẩn của tỉnh Hà Tĩnh về việc hồ Kẻ Gỗ thực hiện xả lũ, để đảm bảo an toàn cho người dân các xã vùng hạ du, chính quyền địa phương đã phối hợp tuyên truyền vận động người dân ở các khu vực xung yếu, những nơi nước dâng cao di dời đến nơi an toàn.

Hiện nay, huyện đã huy động tất cả các lực lượng, đặc biệt là lực lượng công an, bộ đội trực chiến 100% quân số để khi có tình huống xảy ra tập trung ứng cứu kịp thời. Đến chiều tối, chúng tôi cơ bản đã di dời được hơn 2.000 người dân”.

Lực lượng chức năng đến giúp người dân di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng công an huyện Cẩm Xuyên chốt các điểm giao thông bị ngập.

Người dân được lực lượng chức năng đưa lên thuyền đến nơi an toàn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Hà Tĩnh, hiện nay, lượng mưa vẫn đang lớn, mực nước lũ tiếp tục dâng cao, lưu lượng xả lũ tại hồ Kẻ Gỗ từ 200m3/s có khả năng sẽ tăng lên 450m3/s. Trước tình hình đó, các xã vùng hạ lưu có nguy cơ ngập sâu trong nước người dân cần theo dõi, chủ động ứng phó kịp thời trước các tình huống có thể xảy ra.

Theo tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, những ngày qua, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Tổng lượng mưa tính từ 7h ngày 15/10 đến 4h ngày 18/10 các khu vực trong tỉnh Hà Tĩnh phổ biến 116 - 253mm, có nơi cao hơn như: Hương Trạch 363mm, Chu Lễ 382mm, Hòa Duyệt 395cm, Thạch Đồng 313mm, Thành phố Hà Tĩnh 367mm, Hương Khê 322mm.

Lũ trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ lúc 7h đã đạt trên mức báo động (BĐ) II (BĐII = 12,5m), mực nước Chu Lễ lúc 7 giờ là: 13,28m (dưới BĐIII: 0,72m) và đang tiếp tục lên.

Hiện nay, không khí lạnh tăng cường mạnh, vùng hội tụ gió di chuyển dần ra phía Hà Tĩnh (đêm qua vùng hội tụ gió nói trên gây mưa đặc biệt lớn cho khu vực Quảng Bình, sáng nay vùng mây hội tụ gió đã di chuyển ra khu vực phía nam của tỉnh Hà Tĩnh), dự báo từ sáng nay mưa bắt đầu tăng dần.

Từ sáng 18/10 đến ngày 21/10, khu vực Hà Tĩnh có mưa to đến rất to (riêng ngày 18 và ngày 19/10 mưa có xu hướng tăng lên và có khả năng một số nơi xảy ra mưa đặc biệt to), mưa khu vực phía nam của tỉnh Hà Tĩnh khả năng cao hơn khu vực phía bắc, tổng lượng mưa phổ biến 400 - 600mm, có nơi trên 700mm.

Lũ trên các sông Hà Tĩnh có khả năng lên trên mức BĐIII, nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt sâu kéo dài.