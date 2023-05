Hà Tĩnh hoàn thành việc cấp hơn 1 triệu CCCD gắn chíp cho người dân

(VTC News) -

Chiều 12/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị công bố hoàn thành thu nhận cấp hồ sơ CCCD gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức quán triệt, tập huấn Đề án 06/CP, Chỉ thị số 05/TTG của Thủ tướng Chính phủ và bàn giao 132 xe ô tô cho Công an xã, thị trấn.

Tham dự hội nghị, có Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh văn phòng Bộ Công an; Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an - Thư ký Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải; Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại lễ công bố

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải ghi nhận và biểu dương thành tích của Công an tỉnh khi đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tập trung triển khai nhiều giải pháp, đưa Hà Tĩnh trở thành địa phương thứ 2 trên toàn quốc (sau Hà Nam) hoàn thành công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện có mặt trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc hoàn thành công tác cấp thẻ CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử, thời gian qua Công an Hà Tĩnh chủ động triển khai nhiều giải pháp đột phá, linh hoạt, sáng tạo, qua đó phát huy được sức mạnh của toàn lực lượng, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên toàn địa bàn, trở thành một trong hai đơn vị đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành chỉ tiêu cấp thẻ căn cước công dân cho toàn bộ công dân đủ điều kiện trên địa bàn.

Cũng nhân dịp này, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên đã công bố Thư khen của Bộ trưởng Bộ công an đối với 24 đơn vị Công an cấp xã vì đã có thành tích xuất sắc hoàn thành cấp CCCD gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện có mặt trên địa bàn.

Để kịp thời phục vụ công tác, chiến đấu, bảo đảm ANTT trên địa bàn, Bộ Công an cũng đã có quyết định bàn giao 132 xe ô tô chuyên dụng cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trong đợt 1, Hà Tĩnh vinh dự có đơn vị Công an xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà là 1 trong 6 đơn vị Công an cấp xã đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn. Đợt 2, Hà Tĩnh có 5/9 đơn vị Công an cấp xã về đích và đợt 3 có 18/85 đơn vị Công an cấp xã về đích được đồng chí Bộ trưởng gửi Thư khen. Đặc biệt, Công an Thành phố Hà Tĩnh và Công an huyện Thạch Hà là 2 trên tổng số 10 đơn vị Công an cấp huyện đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành chỉ cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện trên toàn địa bàn.

