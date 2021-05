Hà Tĩnh dừng hoạt động quán karaoke, phong tỏa 2 thôn ngay trong đêm

(VTC News) -

Tối 5/5, UBND tỉnh có văn bản hỏa tốc thông báo về 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, yêu cầu dừng ngay các dịch vụ không cần thiết như quán karaoke, quán bar, xông hơi, massage, cơ sở thẩm mỹ/spa…

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh và chính quyền địa phương nghiên cứu sơ đồ lập chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Sở Y tế Hà Tĩnh)

Bắt đầu từ 21h ngày 5/5, hai thôn Việt Yên (xã Việt Tiến) và thôn Sâm Lộc (xã Tượng Sơn), huyện Thạch Hà bị phong tỏa, lực lượng chức năng triển khai lập chốt khoanh vùng các cửa ngõ ra vào hai thôn.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng lấy mẫu 100% người dân hai thôn trên và các vùng lân cận để xét nghiệm, chỉ đạo phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ F1, F2 trong đêm.

Theo Sở Y tế Hà Tĩnh, lực lượng chức năng đã truy vết được hơn 200 F1, F2. Trong đó, tại xã Tượng Sơn có 24 F1, 77 F2; tại xã Việt Tiến có 8 F1, 95 F2. Ngay trong đêm, lực lượng y tế, quân đội, công an và chính quyền địa phương lập 15 chốt kiểm soát chặt chẽ “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, không cho người dân đi ra khỏi khu vực và từ vùng khác đến.

Cũng trong tối 5/5, huyện Thạch Hà chỉ đạo cho 37 trường học trên địa bàn với hơn 13.000 học sinh nghỉ học bắt đầu từ ngày 6/5.

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn tại trạm y tế xã để phục vụ công tác phòng chống dịch. (Ảnh: Sở Y tế Hà Tĩnh)

Ngoài ra, tại TP Hà Tĩnh, có 300 học sinh Trường Mầm non Ischool và 700 học sinh Trường Mầm non Nguyễn Du cũng bắt đầu nghỉ học từ 6/5 do có học sinh là người nhà của bệnh nhân theo học.

Theo Sở Y tế Hà Tĩnh, 2 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 là chị Nguyễn Thị H. (SN 1993, ở xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà) và Nguyễn Thị T. (SN 1989, tại thôn Việt Yên, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà).

Cả 2 ca bệnh này đi từ nước ngoài về, thực hiện cách ly theo quy định nhưng kết quả xét nghiệm tái dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện 2 bệnh nhân đang được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) cách ly điều trị.