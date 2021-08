Hà Nội yêu cầu người dân khai báo di chuyển nội địa tại 67 chốt kiểm dịch

Công an Hà Nội cho biết từ ngày 22/8, người dân đi qua 44 chốt kiểm soát dịch tại những điểm giáp ranh với các tỉnh lân cận phải khai báo y tế qua phần mềm quản lý di chuyển nội địa do Bộ Công an xây dựng.

Việc khai báo này cũng thực hiện tại 23 chốt kiểm dịch được lập ở các cửa ngõ ra, vào thành phố. Những trường hợp đã khai báo y tế theo quy định đối với xe được cấp chứng nhận luồng xanh không phải kê khai.

"Đối với chốt bên trong thành phố, Công an Hà Nội chưa có kế hoạch triển khai để tránh ùn ứ và tập trung đông người", đại diện công an thành phố cho hay.

Người dân đi qua 67 chốt cửa ngõ và nơi giáp ranh giữa Hà Nội với các tỉnh phải khai báo di chuyển nội địa để lấy mã QR. (Ảnh: Hải Nam)

Theo cơ quan chức năng, khai báo di chuyển nội địa nhằm nắm bắt kịp thời di biến động của công dân từ vùng dịch về Hà Nội. Mục đích là ngăn chặn tình trạng lây nhiễm dịch giữa các địa phương.

Công an Hà Nội lưu ý để việc quét mã QR nhanh chóng, tránh tập trung đông người gây ùn ứ chốt kiểm soát, người dân nên khai báo tại nhà trước. Ai không có điện thoại thông minh hoặc máy tính thì nhờ người khác khai, sau đó có thể in mã QR (có giá trị sử dụng trong 3 ngày).

Hệ thống quản lý di chuyển nội địa và quản lý tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 được Bộ Công an xây dựng, triển khai từ ngày 11/8 dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi điền dữ liệu, người dân được cấp mã QR.

Bộ Công an đánh giá phần mềm mới cho phép công dân khai báo trước thông tin cá nhân, dịch tễ và nhận mã QR để kiểm tra khi đi qua trạm kiểm soát bằng thiết bị quét mã. Công dân chỉ cần trình mã QR để đối chiếu với căn cước công dân.

Bộ Công an đang đẩy nhanh tiến độ cung cấp ứng dụng có tên VNEID trên thiết bị di động để người dân dễ dàng sử dụng hơn khi khai báo y tế. Dự kiến cuối tháng 8, ứng dụng sẽ được triển khai.