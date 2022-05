Hà Nội: Xuống hồ vợt cần câu cá, nam thanh niên đuối nước đến tử vong

(VTC News) -

Sáng 3/5, một lãnh đạo UBND phường Ô Chợ Dừa xác nhận, trên địa bàn một nam thanh niên đuối nước và cho biết gia đình đã tới nhận thi thể người thân để lo hậu sự.

Theo vị lãnh đạo này, lúc 5h45 sáng ngày 3/5, Công an phường Ô Chợ Dừa và Công an quận Đống Đa nhận được tin báo có người đuối nước tại hồ Hoàng Cầu (phía giáp bán đảo Hoàng Cầu).

Thông tin ban đầu xác định, nam thanh niên đuối nước tên là P.V.T. (SN 1994), quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Nguyên nhân ban đầu nhận định, anh T. đi câu cá tại bờ hồ Hoàng Cầu nghi bị tuột cần (hoặc mắc lưỡi câu) khiến cần trôi ra ngoài. Khi anh T. bơi xuống hồ để thu lại cần thì xảy ra sự việc đáng tiếc. Đến 8h45 lực lượng chức năng đã vớt được thi thể nạn nhân.

Chiếc cần câu nổi giữa hồ Hoàng Cầu.

Trước đó, sáng 3/5, nhiều người trong lúc đi tập thể dục tại hồ Hoàng Cầu phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện đuối nước. Một số người có mặt ở hồ câu đã hô hoán nhảy xuống cứu nhưng không kịp.

Nhận được tin, Công an phường Ô Chợ Dừa và Công an quận Đống Đa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội phong tỏa hiện trường.

Thi thể nạn nhân đã được trục vớt để khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân.

"Vị trí gặp nạn cách bờ chừng 10 m. Quần áo và xe máy của nam thanh niên vẫn ở trên bờ. Lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân đi lúc 9h sáng", một nhân chứng tại hồ nói.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.