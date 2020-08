Hà Nội xử phạt hàng loạt trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường

Chỉ trong 3h làm nhiệm vụ, tại đầu chợ Mễ Trì Hạ trên đường Đồng Me, Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã xử lý tới 15 trường hợp vi phạm quy định không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Mức xử phạt hành chính được Công an phường Mễ Trì áp dụng là 200.000 trên một trường hợp vi phạm. Ảnh: Người vi phạm được phát miễn phí và yêu cầu đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn trong lúc lập biên bản.