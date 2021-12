Hà Nội xem xét dừng dịch vụ không thiết yếu, hoàn thành tiêm mũi 3 trước 31/1

(VTC News) -

Chỉ thị được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký chiều 18/12.

Chỉ thị yêu cầu đánh giá cấp độ dịch tại địa phương trên quy mô xã, phường, thị trấn và nhỏ nhất để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp, bao gồm hạn chế/dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn.

Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa bàn, nhất là khu vực có nguy cơ cao như: bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe…

Các quận, huyện, thị xã căn cứ cấp độ dịch trên địa bàn để ban hành văn bản chỉ đạo hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, nhất là trong dịp cuối năm, lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đám tang, đám cưới...Hướng dẫn tổ chức Lễ Giáng sinh bằng hình thức trực tuyến để tránh lây nhiễm dịch COVID-19.

Việc tiêm vaccine phải thực hiện “thần tốc”, theo kế hoạch để phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên, chậm nhất hoàn thành trước 31/12/2021; hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 18 tuổi trước 31/01/2022; hoàn thành tiêm mũi bổ sung cho người từ 18 tuổi trở lên trước ngày 31/01/2022.

Hà Nội ban hành chỉ thị mới tăng cường chống dịch COVID-19 dịp cuối năm.

Công tác rà soát, bổ sung, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, công tác điều trị F0 tại nhà cần được các cơ sở y tế chủ động về kịch bản, xây dựng phương án ở mức cao hơn để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch từ cấp quận, huyện, thị xã đến cấp xã, phường, thị trấn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Y tế khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Kế hoạch đáp ứng y tế giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Xây dựng Phương án ứng phó biến thể mới Omicron, báo cáo UBND Thành phố, xin chủ trương Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy để kịp thời ban hành trong tháng 12/2021.

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai phần mềm quản lý điều trị F0, cách ly F1 tại nhà và tại các cơ sở thu dung, điều trị và các cơ sở cách ly tập trung của Thành phố. Tổ chức, vận hành Tổng đài 1022 với sự hỗ trợ của Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành tham gia tư vấn từ xa đối với các trường hợp F0 điều trị tại nhà, kết nối với các tổ phản ứng nhanh, các trạm y tế cơ sở kịp thời giải đáp, hướng dẫn, động viên và hỗ trợ trong công tác điều trị F0 tại nhà.

Công an TP Hà Nội được giao nhiệm vụ là đầu mối, chủ trì triển khai lắp đặt thiết bị quét mã QR Code trên thẻ Căn cước công dân gắn chip để kiểm soát người ra vào cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố; Tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, kiểm soát việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19 vào các dịp Lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng thời phối hợp với lực lượng tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài, lực lượng giám sát dịch tễ, các cơ sở lưu trú tổ chức cách ly người nhập cảnh; Tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, đặc biệt đến/đi về từ các quốc gia, khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới virus SARS-CoV-2 Omicron như khu vực châu Phi.