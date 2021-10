Hà Nội vào thu trời se lạnh, phải ăn ngay món đặc sản này cho ấm lòng ấm dạ

Mùa thu Hà Nội không chỉ có hoa sữa mà còn là hàng dài những món đặc sản chỉ ngon nhất khi ăn vào tiết trời se se lạnh. Trong đó, những hạt cốm tròn mẩy, xanh mướt là thức quà vặt khiến người ta không bao giờ biết chán, bất kể nó đã tồn tại bao nhiêu năm.

Mùa thu Hà Nội không thể không có cốm. (Ảnh: @tranglady97)

Cốm thì ai cũng từng nghe qua, nhưng cốm giót là gì thì hẳn nhiều người chưa biết. Thậm chí nhiều bạn trẻ sinh sống và làm việc ở Hà Nội cũng chưa chắc hiểu rõ cái tên này. Nhưng thực chất, đây cũng chỉ là những hạt cốm được gói trong lá sen, chỉ có điều loại cốm này thượng hạng hơn, đắt hơn một chút mà thôi.

Cốm giót nghe tên thì lạ nhưng thực chất cũng chỉ là cốm gói trong lá sen. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, đây là loại cốm thượng hạng. (Ảnh: @ha_kyn_)

Loại này thượng hạng ở chỗ nó là cốm đầu nia, là những hạt cốm rất non nên khi giã chúng tự quyện vào với nhau tạo thành một khối nhỏ như hạt ngô, hạt lạc. Do trọng lượng nặng hơn, những hạt cốm này tụ lại thành khối trong quá trình sàng sẩy. Cốm giót còn đắt bởi nó hiếm. Mỗi mẻ cốm, người ta chỉ thu được khoảng 2/10 khối lượng cốm giót, thậm chí ít hơn, đặc biệt đến cuối mùa thì càng hiếm do hạt lúa đã già.

Cốm giót là cốm đầu nia, hạt cốm non quyện lại với nhau. (Ảnh minh họa)

Kết cấu và màu sắc vô cùng đẹp mắt. (Ảnh minh họa)

Vào mùa cốm, nếu có cơ duyên được thưởng thức loại cốm này thì sẽ rất tuyệt vì vị cốm ngọt, mùi thơm thanh mát như chan chứa tất cả những tinh túy của đất trời Hà Nội. Và cách ăn chuẩn bài nhất là ăn chuối chấm cốm để mùi thơm và vị ngọt của chuối hòa quyện với vị ngậy của những hạt cốm non.

Ăn cốm phải đi kèm cùng quả chuối chín vàng. (Ảnh minh họa)

Ra Hà Nội dịp vào Thu, chiều chiều tản bộ ở các góc phố rồi ghé vào một hàng cốm rong bất chợt, mở một gói sen vuông vức ra, hít hà cái vị thanh mát của đất trời thấm đượm trong từng hạt cốm. Đó quả là một trải nghiệm ẩm thực vô cùng thú vị.