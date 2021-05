Hà Nội: Truy nã kẻ đánh 2 bảo vệ công trường Park City

(VTC News) -

Ngày 23/5, Công an TP Hà Nội gửi thông tin cho báo chí về việc truy nã Hồ Đăng Phúc (SN 1995, trú tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo điều tra, Hồ Đăng Phúc cùng một số công nhân có mâu thuẫn cá nhân với ông Nguyễn M. (SN 1958, trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) và ông Nguyễn Th. (SN 1963, trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội), bảo vệ của công trường Park City (phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội).

Khoảng 18h45 ngày 25/8/2019, tại khu vực công trường Park City, do mâu thuẫn cá nhân, Hồ Đăng Phúc và một số công nhân cầm gậy sắt đánh ông M. và ông Th. bị thương nặng.

Hồ Đăng Phúc bị truy nã về tội "Cố ý gây thương tích". (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 17/12/2020, Công an quận Hà Đông ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Đăng Phúc về tội "Cố ý gây thương tích", nhưng Phúc bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 1/3/2021, Công an quận Hà Đông ra quyết định truy nã bị can đối với Hồ Đăng Phúc về tội "Cố ý gây thương tích".

Công an quận Hà Đông đề nghị người dân nếu phát hiện Hồ Đăng Phúc thì báo ngay cho đơn vị này hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để cung cấp thông tin. Công an cũng yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.