Hà Nội triệt xóa ổ nhóm bảo kê xây dựng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an quận Tây Hồ, triệt xóa ổ nhóm bảo kê hoạt động xây dựng và vận chuyển vật liệu, phế thải trên địa bàn các quận Tây Hồ và quận Bắc Từ Liêm.

Các đối tượng này đã thâu tóm địa bàn, đe dọa, tấn công những đội thợ khác vào xây dựng hoặc các lái xe vận chuyển vật liệu phế thải vì cho rằng chiếm địa bàn làm ăn của chúng.