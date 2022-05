Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương dự kiến tăng mạnh học phí năm học tới

(VTC News) -

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu học phí với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026.

Mức học phí được phân chia theo 4 vùng thay vì 3 vùng như năm ngoái. Trong đó, vùng 1 gồm trẻ em mầm non, học sinh phổ thông trên địa bàn các quận và các phường trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Vùng 2 là địa bàn thị trấn thuộc các huyện của thành phố Hà Nội. Vùng 3 bao gồm xã thuộc thị xã Sơn Tây và các xã thuộc huyện của thành phố Hà Nội (trừ các xã miền núi). Vùng 4 gồm các xã miền núi thuộc các huyện của thành phố Hà Nội.

So sánh mức học phí vùng 1 - thành thị.

Với các trường chưa đảm bảo chi thường xuyên, học phí vùng 1 và vùng 2 dự kiến 300.000 đồng/tháng trong năm học 2022 - 2023. Hai vùng còn lại thấp hơn, dao động 100.000 - 200.000 đồng (vùng 3) và 50.000 - 100.000 đồng (vùng 4). Tiêng bậc Tiểu học được miễn học phí.

Như vậy, năm học tới học phí tăng gấp đôi so với 2021 - 2022, học phí tại các trường công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên với lớp mẫu giáo 5 tuổi và THCS, giáo dục thường xuyên cấp THCS đóng 155.000 đồng/tháng ở vùng thành thị, 75.000 đồng/tháng ở vùng nông thôn và 19.000 đồng/tháng ở miền núi.

Trường hợp học trực tuyến, mức thu sẽ bằng 75% mức học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành. Quy định này không áp dụng với cấp mầm non bởi trẻ mầm non không học trực tuyến.

Năm ngoái, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hà Nội không tăng học phí với trẻ mầm non và học sinh phổ thông so với năm học 2020 - 2021.

Tại TP.HCM, Sở GD&ĐT đang trình dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023.

Bậc học Học phí nhóm 1 Học phí nhóm 2 Mẫu giáo 300.000 120.000 Mầm non 300.000 100.000 THCS 300.000 100.000 THPT 300.000 200.000

Học phí nhóm 1 (thành thị) áp dụng cho học sinh ở các quận và TP Thủ Đức; nhóm 2 (nông thôn) dành cho học sinh tại các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Ở nhóm 1, học phí tăng mạnh nhất ở bậc THCS, từ 60.000 đồng/tháng lên 300.000 đồng/tháng. So sánh mức học phí chênh lệch nhóm 1:

Ở nhóm 2, mức học phí cũng tăng mạnh nhất ở bậc THCS, từ 30.000 đồng/tháng lên 100.000 đồng/tháng. So sánh mức học phí chênh lệch nhóm 2:

Theo lý giải của Sở GD&ĐT, có sự chênh lệch mức thu học phí bởi trước đây TP.HCM luôn duy trì mức thu học phí thấp và không tăng trong 6 năm qua.

Từ năm 2019, TP.HCM còn giảm học phí bậc THCS: từ 100.000 đồng/tháng còn 60.000 đồng ở nhóm 1, 85.000 đồng/tháng xuống 30.000 đồng/tháng ở nhóm 2. Do đó, khi áp dụng mức học phí mới, bậc học này có sự chênh lệch lớn nhất.

Tại Gia Lai, Sở GD&ĐT đang trình lên UBND tỉnh việc quy định mức học phí đối với các bậc học trên địa bàn tỉnh năm học 2022 - 2023. Dự kiến mức học phí với bậc học mầm non và THCS từ 50.000 - 86.000 đồng/tháng, bậc THCS và THPT từ 100.000 - 133.000 đồng/tháng.

Trong khi đó, năm học 2021 - 2022, mức học phí thấp nhất ở địa phương là 15.000 đồng/tháng. Nếu mức học phí mới được thông qua, số tiền học phụ huynh phải đóng trong năm học tới tăng gấp 5 lần.

Đại diện Sở GD&ĐT Bình Định cho biết, Sở đang xây dựng dự thảo nghị quyết về học phí theo khung học phí mới tại Nghị định 81/2021 của Chính phủ. Địa phương dự kiến tăng học phí với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn từ năm học 2022 - 2023.

Dự kiến nghị quyết về mức học phí mới sẽ được UBND tỉnh Bình Định trình HĐND tỉnh xem xét vào kỳ họp trong tháng 7 tới.

Tại Phú Yên, ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, Sở đang triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn.

Mức học phí mầm non, THCS, THPT áp dụng cho năm học 2022 - 2023 với khu vực thành thị là 300.000 đồng/tháng; vùng nông thôn là 100.000 đồng/tháng (riêng THPT là 200.000 đồng/tháng); vùng dân tộc thiểu số và miền núi là 50.000 đồng/tháng (riêng THPT là 100.000 đồng/tháng). Mức học phí này cao hơn so với hiện hành.