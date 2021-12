Hà Nội: Thiên đường mua sắm phố Hàng Mã vắng vẻ trước thềm Giáng Sinh

Bà Trần Thúy Hạnh (SN 1962, chủ cửa hàng tại Hàng Mã) cho biết: "15 năm bán hàng, đây là năm đầu tiên Hàng Mã vắng bóng người đến vậy. Năm nay, giá các mặt hàng không có sự thay đổi nhiều, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch doanh thu cửa hàng bị giảm 40% so với mọi năm. Để đảm bảo an toàn trong thời buổi dịch bệnh, cửa hàng đặc biệt lưu ý đến việc nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang, sát khuẩn, đảm bảo khoảng cách an toàn khi mua sắm..."