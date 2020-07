Hà Nội: Thị trường bất động sản hồi phục sau giãn cách xã hội

Theo CBRE, 6 tháng đầu năm 2020, thị trường Hà Nội ghi nhận 7.200 căn hộ mở bán mới, giảm 65% theo năm. Trong đó, quý 2 ghi nhận 5.600 căn mở bán. Mặc dù nguồn cung mới trong 6 tháng đầu năm giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng dịch Covid-19, song lượng căn hộ mở bán trong quý 2 gấp hơn 3 lần so với quý trước cho thấy sự phục hồi của các hoạt động bán hàng và mối quan tâm đến bất động sản tăng trở lại. Theo phân khúc, 88% số căn mở bán mới đến từ phân khúc trung cấp, phần còn lại là các sản phẩm cao cấp.

Các chuyên gia khẳng định, thời gian qua là giai đoạn “thử lửa” của thị trường bất động sản. Qua giai đoạn giãn cách xã hội bởi Covid-19, bất động sản vẫn là kênh được các nhà đầu tư quan tâm bởi tính sinh lời ổn định và an toàn.

Thị trường bất động sản Hà Nội hồi phục sau giãn cách xã hội

Trong một hội thảo về bất động sản, TS Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, nhận định: Thị trường bất động sản phục hồi nhanh hay chậm tùy thuộc vào sự phục hồi của nền kinh tế và hành động của Chính phủ. Một số phân khúc cơ bản như bất động công nghiệp, đất nền, nhà ở giá rẻ, chung cư cao cấp, shophouse có thể phục hồi sớm ngay sau khi kinh tế phục hồi, trong khi văn phòng cho thuê, bất động sản nghỉ dưỡng phục hồi chậm hơn. Để có được điều này, thời gian qua gói kích thích kinh tế của Chính phủ, các chính sách sửa đổi thông thoáng hơn đã có tác động tích cực đến thị trường bất động sản nói chung.

Trên thị trường lãi suất, Chính phủ đã có những động thái tích cực và kịp thời. Nhìn chung, về lãi suất tín dụng, lãi suất tiền gửi có xu hướng giảm, phần này đã hỗ trợ rất nhiều cho doanh nghiệp bất động sản để họ có thể dễ dàng hơn trong huy động vốn.

Một góc đáng sống trong Khu đô thị Dương Nội, phía Tây Hà Nội

Khi nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi tích cực, bất động sản cũng rục rịch khởi sắc, các nhà đầu tư lại tiếp tục tìm kiếm cơ hội mới. Tại thị trường Hà Nội, bất động sản phía Tây sẽ là khu vực hút dòng vốn đổ về. Theo thống kê của CBRE Việt Nam, giai đoạn từ 2017 đến 2019 khu vực này luôn chiếm tỷ trọng khoảng 60-70% nguồn cung bất động sản chào bán trên toàn thị trường.

Nhờ được định hướng trở thành trung tâm đô thị mới của Thủ đô, phía Tây được quy hoạch và đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông rất lớn và hiện đại. Những trục đường vành đai và hướng tâm rộng lớn đã và đang dần hoàn thiện như đường Lê Văn Lương, đường Đại lộ Thăng Long, trục Lê Quang Đạo kéo dài, … cùng các đại đô thị lớn như Khu đô thị Dương Nội, Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Khu đô thị Park City, Khu đô thị Smart City,... đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, đã kéo theo một lượng dân cư lớn đổ về khu vực này sinh sống, tạo nên một diện mạo đô thị mới sầm uất.

Không những vậy, các dự án tiện ích xã hội cũng rầm rộ được đầu tư xây dựng và hoàn thiện ở khu vực này, tạo ra giá trị sống ngày càng cao cho dân cư của chuỗi đô thị mới nằm ở phía Tây này. Đơn cử như một trong những trung tâm thương mại lớn nhất nước là Aeon Mall Hà Đông cũng đã đi vào hoạt động vào tháng 12/2019; Hay công viên Thiên Văn Học đầu tiên tại Hà Nội có quy mô lên tới 12ha với hồ Bách Hợp Thuỷ rộng 6ha nằm trong Khu đô thị Dương Nội mang lại một diện mạo mới không chỉ cho khu đô thị này mà còn đem lại nơi vui chơi giải trí, không gian sống thoáng đãng cho người dân khu vực.

Nhận thấy sự phát triển của khu vực, nhằm nâng cao giá trị sống của cộng đồng cư dân nơi đây, hàng loạt trường học quốc tế và trường tư thục liên cấp chất lượng cao cũng đổ về khu vực này như trường liên cấp Lê Quý Đôn, trường quốc tế Nhật Bản (JIS), trường đại học Phenikaa…

Có thể thấy, dịch covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, bất động sản vẫn được đánh giá kênh đầu tư – giữ tiền kèm sinh lời an toàn cho khách hàng. "Bởi dù được xem như ‘của để dành’ hay công cụ đầu tư, bất động sản đều hứa hẹn lợi nhuận cao, nhất là gần như chắc chắn giá bất động sản sẽ tiếp tục tăng sau khi dịch bệnh đi qua và kinh tế phục hồi", TS. Vũ Đình Ánh khẳng định. Đặc biệt, dịch covid-19 tại Việt Nam được kiểm soát, các chuyên gia nhận định bất động sản công nghiệp sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Như vậy, bất động sản sẽ vẫn là kênh đầu tư sinh lời vững bền bất chấp biến động dịch bệnh.