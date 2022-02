Hà Nội thêm gần 9.000 F0, TP.HCM chuẩn bị tiêm vaccine cho trẻ 5 -11 tuổi

(VTC News) -

Hôm qua (24/2), Bộ Y tế ghi nhận 69.128 F0 tại 62 tỉnh, thành (nhiều hơn ngày trước đó gần 8.800 ca) trong đó 9 ca nhập cảnh và 69.119 ca ghi nhận trong nước (tăng 8.781 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (48.179 ca trong cộng đồng). Trong ngày thêm gần 20.000 F0 khỏi bệnh; 111 trường hợp tử vong

10 tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh trên 2.000 ca/ngày: Hà Nội (8.864), Bắc Giang (4.171), Hải Dương (2.948), Sơn La (2.860), Phú Thọ (2.596), Nam Định (2.592), TP.HCM (2.466), Hòa Bình (2.391), Bắc Ninh (2.375), Vĩnh Phúc (2.117).

Trong ngày hôm qua, Sở GD&ĐT TP.HCM gửi văn bản yêu cầu các Phòng GD&ĐT về chuẩn bị tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi. Dự kiến mỗi cơ sở giáo dục sẽ thành lập 1 điểm tiêm tại trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS. Thành phố sẽ thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ ngay khi có hướng dẫn chi tiết từ Bộ Y tế.

Theo thống kê, TP.HCM có khoảng 970.000 trẻ trong độ tuổi từ 5 - 11 tuổi có nhu cầu tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong đó, số trẻ đang theo học tại các cơ sở giáo dục là 950.000 trẻ, số trẻ ngoài nhà trường là 20.000 trẻ.

Hà Nội 8.864 ca mới

Hà Nội ghi nhận 8.864 ca COVID-19 mới (3.025 ca cộng đồng) tại 538 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (698), Sóc Sơn (610), Nam Từ Liêm (520); Long Biên (517); Hoài Đức (514); Hoàng Mai (488); Bắc Từ Liêm (432); Mê Linh (411).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4, tính từ ngày 29/4/2021 đến nay là 230.138 ca.

Yên Bái 1.666 ca mới

Yên Bái ghi nhận 1.666 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 (231 ca cộng đồng, 1.334 F1 được cách ly từ trước đó và 101 trường hợp được cách ly từ trước).

Số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh tăng mạnh trong 5 ngày qua (ngày 20/2: 1.275 F0; ngày 21/2: 1.280 F0; ngày 22/2: 1.290 F0; ngày 23/2: 1.556 F0) chủ yếu là các bệnh nhân F0 có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng được điều trị tại nhà.

Hoà Bình 2.391 F0 mới

Hoà Bình ghi nhận thêm 2.391 trường hợp mắc mới. Cụ thể, huyện Lương Sơn 492 ca; TP Hòa Bình 756; huyện Mai Châu 126; huyện Lạc Sơn 231; huyện Yên Thủy 141; huyện Kim Bôi 285. Trong ngày, tỉnh ghi nhận 2 trường hợp tử vong do COVID-19.

Tính đến nay, toàn tỉnh ghi nhận tổng số 33.732 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Thái Bình 1.456 F0

Thái Bình ghi nhận 1.456 ca dương tính SARS-CoV-2 (trong đó khu cách ly y tế 653 ca; 803 ca tại cộng đồng). Cụ thể, tại Vũ Thư 164, Quỳnh Phụ 141, Thái Thụy 111, thành phố Thái Bình 100, Hưng Hà 89, Kiến Xương 79, Đông Hưng 73, Tiền Hải 46.

Tính từ ngày 10/11/2021 đến nay, tỉnh ghi nhận 23.052 ca mắc Covid-19. Hiện 1.005 bệnh nhân điều trị tại cơ sở thu dung.

Phú Thọ 2.596 ca mới

Phú Thọ ghi nhận 2.596 ca mắc mới (1.019 trường hợp từ F1, 1.577 trường hợp mắc mới cộng đồng). Cụ thể, tại TP Việt Trì 550 ca; Cẩm Khê 500; Thanh Ba 225; Tam Nông 228; Thanh Sơn 208; Tân Sơn 184; Lâm Thao 141; thị xã Phú Thọ 100; Đoan Hùng 100...

Số bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện trong ngày là 1.772 ca. Hiện toàn tỉnh đang điều trị 14.906 trường hợp.

Khánh Hoà 1.229 ca

Khánh Hòa ghi nhận 1.229 ca mắc mới trên địa bàn tỉnh (giảm 67 ca so với hôm qua). Cụ thể, tại TP. Nha Trang 603 ca, thị xã Ninh Hòa 190, huyện Vạn Ninh 91, huyện Diên Khánh 82, thành phố Cam Ranh 138, huyện Khánh Vĩnh 21, huyện Khánh Sơn 24, huyện Cam Lâm 80.

Trong ngày, tỉnh công bố 344 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, nâng số ca khỏi bệnh lên 65.637 ca (chiếm gần 95% số ca mắc), 308 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19. Hiện nay, số bệnh nhân đang điều trị là 6.077 người.

Quảng Nam gần 1.200 ca mắc

Quảng Nam ghi nhận 1.199 ca dương tính mới (tăng 102 ca so với hôm qua) trong đó 1.051 ca cộng đồng. Cụ thể, huyện Núi Thành 170 ca, Điện Bàn 159, Hội An 131, Đại Lộc 127, Tam Kỳ 134, Thăng Bình 66, Bắc Trà My 46, Tiên Phước 38... Trong ngày, 372 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Từ 1/1 đến nay, tỉnh ghi nhận 24.106 ca bệnh, đang điều trị cho 1.864 bệnh nhân.