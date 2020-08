Ngàn người chen chúc đi lễ, Hà Nội tạm đóng cửa Phủ Tây Hồ từ chiều nay

"Trước tình trạng du khách kéo đông đến Phủ không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, UBND phường Quảng An quyết định dừng cho người dân vào lễ kể từ 15h hôm nay", ông Đỗ Ngọc Long, Phó Chủ tịch phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội cho biết.

Hôm nay (19/8) là ngày mùng 1 tháng 7 Âm lịch, để cầu mong những điều may mắn, xua đi cái rủi trong tháng "cô hồn", hàng nghìn người dân đã kéo đến phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) để khấn lễ.

Theo ông Long, năm nay, lượng khách đến hành lễ dịp đầu tháng 7 Âm lịch giảm khoảng một nửa so với những năm trước. Tuy nhiên, lượng du khách đến vẫn rất đông, không đảm bảo phòng, chống COVID-19, nên phường quyết định đóng cửa Phủ.

Phủ Tây Hồ chen chúc người dân đến cầu an trong tháng "cô hồn".

Từ sáng, lực lượng chức năng cũng bố trí người để nhắc nhở người dân vào Phủ thực hiện việc sát khuẩn, đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, do hàng nghìn người đổ về Phủ, nên xuất hiện tình trạng chen chúc, không đảm bảo giãn cách và phòng dịch buộc các lực lượng chức năng phường Quảng An đã đặt barie trước cửa Phủ để hạn chế người dân vào Phủ trước khi đóng hẳn cửa Phủ.