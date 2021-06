Hà Nội sắp đón mưa 'vàng' giải nhiệt chuỗi ngày nắng nóng 41 độ C

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, tại Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, mưa lớn xuất hiện từ đêm 21/6 đến ngày 24/6 với lượng phổ biến 80-150 mm/đợt, có nơi trên 150 mm. Nhiệt độ giảm hạ xuống ngưỡng 27-32 độ C, giảm 6-8 độ C so với những ngày trước đó nên thời tiết sẽ mát mẻ hơn.

Trong khi Bắc Bộ khả năng kết thúc đợt nóng sau ngày 21/6, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế còn tiếp diễn trạng thái này trong các ngày 4-5/6, sau đó mới tạm chấm dứt.

Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sắp đón mưa dông diện rộng.

Từ đêm 22-24/6, các tỉnh Bắc Bộ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 25/6, các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi, vùng núi phía Bắc mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh Tây Nguyên từ 21-27/6 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ từ nay đến 30/6 mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.