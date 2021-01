Hà Nội rà soát học sinh và giáo viên đi lại ở Hải Dương, Quảng Ninh

(VTC News) -

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có công văn gửi các phòng GD&ĐT, trường học trực thuộc, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, Sở yêu cầu các trường cần rà soát, lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có lịch sử đi, đến từ vùng có dịch (như Quảng Ninh, Hải Dương...) từ ngày 14/1 đến nay, nếu có trường hợp tiếp xúc gần với các ca F0, F1, F2 phải chủ động khai báo y tế, xét nghiệm và cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế tại địa phương, đồng thời gửi danh sách những trường hợp nêu trên và báo cáo các biện pháp nhà trường đã thực hiện

Bên cạnh đó, các đơn vị cần bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn trường lớp sẵn sàng ứng phó với dịch. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tiếp tục thực hiện thường xuyên việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về nhà, khuyến khích cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, thực hiện nghiêm túc việc cài đặt và cập nhật khai báo tình hình trên hệ thống “An toàn COVID”.

Trong thời gian này, các trường không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người, tạm dừng các hoạt động tham quan, ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.

Các trường chủ động phun thuốc khử khuẩn trong ngày 29/1.

Ngoài ra, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tại địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học, báo cáo ngay với cơ quan y tế địa phương và thực hiện theo hướng dẫn.

Các trường cần tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường học. Thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” của Bộ Y tế (gồm Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Trong ngày 29/1, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, nhiều trường đại học, phổ thông trên địa bàn Hà Nội dừng tất cả các hoạt động, phun khử khuẩn toàn bộ phòng/lớp học. Trường Mầm non Tứ Liên (quận Tây Hồ), trường Vinschool tại Times City và trường THPT Phan Đình Phùng cho học sinh nghỉ học do có trường hợp liên quan ca mắc COVID-19.