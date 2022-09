Hà Nội: Quán karaoke, bar, vũ trường đang sửa chữa không được phép hoạt động

Ngày 9/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành Công điện về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố.

Sau những vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản thời gian gần đây, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 792, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường… trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; quyết liệt xử lý nghiêm, triệt để tất các vi phạm.

Các đơn vị được yêu cầu giám sát chặt chẽ những cơ sở đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

"Yêu cầu chủ tịch UBND cấp huyện, chủ tịch UBND cấp xã có biện pháp mạnh theo quy định pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Đối với những cơ sở kinh doanh trong thời gian sửa chữa, kiên quyết yêu cầu chủ hộ kinh doanh không được hoạt động để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người và tài sản như thời gian vừa qua", công điện yêu cầu.

Chiều 8/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cũng ra thông báo cảnh báo người dân và các chủ cơ sở kinh doanh karaoke về đảm bảo các điều kiện phòng cháy chữa cháy.

Theo Công an Hà Nội, karaoke là loại hình cơ sở tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và tài sản.

Các cơ sở kinh doanh karaoke có đặc điểm kiến trúc thường rất kín để tránh tiếng ồn, mặt trước công trình hầu như bị che chắn để làm biển hiệu quảng cáo, điều kiện thông gió gần như không có, khi xảy cháy sẽ xảy ra hiện tượng tụ khói.

Quán karaoke cũng chứa nhiều chất dễ cháy như bàn ghế, phông rèm, cách âm, thảm nền bằng mút, xốp, cao su, bông vải sợi… Do đó, tốc độ cháy lan cực nhanh, tỏa nhiều khói, khí độc.

Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thiết bị điện với công suất lớn như điều hòa, thiết bị âm thanh, ánh sáng… dễ dẫn đến tình trạng quá tải, chập mạch gây cháy.

Việc thay đổi công năng sử dụng từ nhà ở thành quán karaoke nhưng không chú ý đến các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cũng là một trong những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như thiếu số lối thoát nạn, hệ thống điện, ngăn cháy lan...

Từ đó, Công an Hà Nội khuyến cáo, đối với chủ cơ sở kinh doanh karaoke phải tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

Những năm qua, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ cháy quán karaoke gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong đó có những vụ cháy thảm khốc như cháy quán karaoke phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) làm 13 người chết, vụ cháy quán karake ở phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) làm 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh.

Đặc biệt, gần đây nhất là vụ cháy quán karaoke An Phú (số 166C, Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) khiến 32 người thiệt mạng. Vụ cháy bùng phát vào khoảng 20h15 ngày 6/9, bắt nguồn tại tầng 2 và nhanh chóng lan rộng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương huy động phương tiện cùng 66 cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh đã triển khai đội hình xe thang chữa cháy, cứu 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế nhưng khói âm ỉ đến ngày hôm sau.

Sau 24 giờ tìm kiếm, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy lên tới 32 người (17 nam, 15 nữ).