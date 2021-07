Hà Nội: Ô tô chở 2 người lao xuống sông Nhuệ đen ngòm

(VTC News) -

Video: Hiện trường vụ xe lao xuống sông Nhuệ

Vụ tai nạn xảy ra vào 14h15 ngày 6/7, tại khu vực trạm bơm xã Gia Khánh, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Thời điểm trên, người dân chứng kiến chiếc ô tô màu đỏ đang đi lối chùa Đậu lên đê sông Nhuệ thì lao thẳng xuống dòng sông đen ngòm.

Tại hiện trường, phương tiện bị hư hỏng, cửa sau bật mở và kinh trước bị vỡ vụn. Vị trí chiếc xe rơi xuống sông nằm cách bờ đê khoảng 5m.

Đại diện đội CSGT, Công an huyện Thường Tín cho biết, thời điểm tai nạn xảy ra trên xe có 2 người (1 nam, 1 nữ) đi lễ chùa cầu may. Người lái xe là nữ giới. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người. Chủ xe sau đó tự gọi cứu hộ trục vớt chiếc ô tô gặp nạn.

Công an huyện Thường Tín cho biết, những ngày gần đây lượng người đi lễ chùa Đậu cầu may cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT rất đông. Đường vào chùa Đậu có 2 lối là khu vực cắt ngang đường sắt Bắc – Nam và lối ven đê sông Nhuệ. Người dân cần chú ý biển cảnh báo và các chỉ dẫn giao thông tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.