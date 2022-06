Hà Nội như chảo lửa với nhiệt độ cao nhất nước, vẫn nắng gắt trong ngày mai

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (19/6) là ngày nắng nóng gay gắt mở rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Hà Nội cũng vừa trải qua một ngày nắng như "chảo lửa" với nhiệt độ cao nhất 36 - 38 độ C. Trong đó, nhiệt độ thực đo lúc 13h ngày 19/6 tại trạm đo Sơn Tây và Láng là 38,2 độ C. Đây cũng là 2 điểm có nhiệt độ cao nhất cả nước đo được trưa cùng ngày. Tại trạm đo Hoài Đức, Ba Vì, Hà Đông lần lượt là 37,1 độ C, 37,4 độ C và 37,5 độ C.

Hôm nay, người dân Hà Nội "ngột ngạt" trong cái nắng gần 40 độ C. (Ảnh minh hoạ)

Các tỉnh miền Trung từ nhiều ngày nay đều hứng chịu những ngày nắng hầm hập nhưng nhiệt độ vẫn chưa bằng nhiệt độ thực đo tại hai điểm đo Sơn Tây và Láng (Hà Nội). Có thể kể tới mức nhiệt 37,9 độ C ở trạm đo Đà Nẵng; 37,4 độ C ở Con Cuông (Nghệ An)... lúc 13h ngày 19/6.

Cũng theo Trung tâm Khí tượng thuỷ văn, ngày mai (20/6) sẽ là ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất lên tới 37-38 độ, có nơi trên 38 độ ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Thời gian nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ. Đến chiều tối, nhiệt độ vẫn duy trì trên 30 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày 40-60%.

Trong 3 ngày (20 đến 22/6), chỉ số UV cực đại trên cả nước tiếp tục duy trì ở mức nguy cơ gây hại rất cao, trong đó, Hải Phòng và Hà Nội chỉ số UV cực đại giảm xuống mức nguy cơ gây hại cao trong ngày 22/6.

Sau những ngày nắng gắt, từ đêm 21-23/6, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, vùng núi mưa vừa, có nơi mưa to.

Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong khoảng thời gian từ 21-23/6; ngày 24/6, nắng nóng khả năng dịu dần.

Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày 21-27/6, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.