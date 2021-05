Hà Nội mưa như trút sau nhiều ngày nắng gắt, nhiều nơi mất điện, cây đổ

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, lượng mưa đo được trong 1 giờ vừa qua trong khoảng từ 20-60mm.

Sấm chớp trong cơn mưa dông khủng khiếp chiều tối nay nhìn từ ngoại ô TP Hà Nội.

Cũng theo chuyên gia, trong 3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50-100mm. Đợt mưa này khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 20-40cm; một số tuyến phố khả năng ngập sâu hơn với độ sâu 40-50cm.

Hình ảnh cây đổ ở Sóc Sơn (Hà Nội).

Dự báo ngày mai (12/5), khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao trên 40 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày mai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.