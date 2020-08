Hà Nội mây đen vần vũ, trời sầm sập đổ mưa, không khí trở nên dịu mát

Video: Mây đen cuồn cuộn trên bầu trời Hà Nội chiều 11/8. (Nguồn: Nguyễn Tố Uyên )

Gần 18h hôm nay (11/8), bầu trời Thủ đô bỗng mây đen cuồn cuộn kèm gió mạnh. Ít phút sau đó, cơn mưa rào sầm sập đổ xuống, không khí chuyển sang dịu mát.

"Cả ngày hôm nay, Hà Nội nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất trên 37 độ C khiến không khí trở nên bức bối, khó chịu. Đến chiều tối, trời chuyển mưa dông, mây đen cuồn cuộn kéo đến. Ít phút sau, mưa rào ập xuống làm thời tiết trở nên mát mẻ, dễ chịu", chị Mai Anh (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ.

Sau cả ngày nắng nóng bỏng rát, chiều tối nay, bầu trời Hà Nội xuất hiện mây đen vần vũ, trời tối đen như mực. (Ảnh: Lê Chiến)

(Ảnh: Lê Chiến)

Trong ảnh là góc trời tối sầm ở khu vực Hà Đông. (Ảnh: Đình Hiếu)

Mưa dông xuất hiện tại khu Ngoại giao đoàn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). (Ảnh: FB)

Ít phút sau đó, cơn mưa rào sầm sập đổ xuống các quận như Hoàng Mai, Hai Bà Trưng... Cơn mưa chỉ kéo dài trong ít phút nhưng cũng giúp nền nhiệt ở Hà Nội giảm mạnh. (Ảnh: Nguyễn Giang)

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ ngày mai (12/8), miền Bắc và Thanh Hóa sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Các ngày từ 14-17/8, toàn khu vực có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định ban đầu cho thấy, vùng mưa lớn sẽ là các tỉnh vùng núi phía Bắc, trọng tâm là các tỉnh Việt Bắc, Tây Bắc, thời gian mưa lớn tập trung chủ yếu vào đêm và sáng sớm.

Hà Nội từ đêm 12-18/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng từ 14-17/8 có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.