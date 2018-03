Hà Nội không tổ chức phố đi bộ Hồ Gươm và phố cổ dịp Tết

(VTC News) - Hà Nội không tổ chức hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận vào các ngày từ 16-18/2 (tức mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết).

Ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, quận Hoàn Kiếm không tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ Hà Nội.

Cụ thể, vào các ngày từ 16-18/2 (tức mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết), không tổ chức hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Từ tối thứ Sáu (ngày 23/2, tức mùng 8 tháng Giêng), không gian đi bộ tiếp tục hoạt động phục vụ nhân dân du Xuân và dự các lễ hội đầu năm mới.

Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội vốn là điểm đến yêu thích của người dân Thủ đô và du khách vào mỗi dịp cuối tuần.

Theo kế hoạch của thành phố, vào đêm Giao thừa, khu vực này tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng năm mới Mậu Tuất 2018. Do đó, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực cho nhân dân vui chơi, đón Giao thừa, UBND quận Hoàn Kiếm sẽ cấm đường, phân luồng giao thông khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm từ 19h30 ngày 15/2 đến 1h ngày 16/2.

UBND quận Hoàn Kiếm cũng không tổ chức hoạt động không gian khu phố cổ Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và đầu tuần tiếp theo sau Tết, cụ thể, từ ngày 16-18/2 (tức mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết) và từ 23- 25/2.

Tối thứ Sáu (ngày 2/3, tức 15 tháng Giêng), không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội tiếp tục hoạt động phục vụ nhân dân và du khách.

Vào thời điểm hoạt động, hai không gian này thu hút hàng vạn người đến vui chơi, giải trí và mua sắm. Tuy nhiên, do lượng người về quê và đi du lịch dịp Tết Nguyên đán đông nên không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ Hà Nội không tổ chức hoạt động.

L.Thủy