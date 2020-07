Hà Nội khen thưởng lực lượng bắt 2 kẻ cướp ngân hàng BIDV

Ngày 29/7, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo đó, UBND TP Hà Nội quyết định tặng bằng khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân có thành tích đột xuất trong điều tra, truy xét bắt giữ kẻ cướp ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh (số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội).

Đồng thời, thưởng cho mỗi tập thể 10 triệu đồng được trích từ kinh phí xã hội hóa và mức thưởng cho cá nhân theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 91/2017/NĐ – CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng TP Hà Nội.

Hai nghi can Hoàng Ngọc và Phùng Hữu Mạnh (Ảnh: Công an cung cấp)

5 tập thể có thành tích đột xuất trong điều tra, truy xét bắt giữ kẻ cướp gồm: Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an quận đống Đa), Công an phường Láng Hạ (quận Đống Đa), Đội điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội), Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội), Công an huyện Quốc Oai.

Những cá nhân có thành tích đột xuất trong điều tra, truy xét bắt giữ kẻ cướp gồm:

Thiếu tá Lê Trọng Hiếu - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa.

Thiếu tá Nguyễn Giang Long – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa.

Thượng úy Nguyễn Hoàng Vũ – cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa.

Trung tá Lê Minh Hải – cán bộ Đội Điều tra trọng án , Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội.

Thượng úy Nguyễn Đình Tuấn Ngọc – Đội điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội.

Trung tá Nguyễn Đức Long – Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa.

Thượng úy Vũ Ngọc Trưởng – Phòng Điều tra trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an.