Hà Nội họp bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch TP

Sáng nay (25/9), HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) để kiện toàn nhân sự cấp cao của thành phố.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND sẽ bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Sau đó, HĐND thành phố sẽ bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Nhân sự được giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND TP là ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Chiều 18/9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Chu Ngọc Anh (SN 1965), Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 28/8, ông Nguyễn Đức Chung bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam (4 tháng).

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, ngày 11/8, Bộ Chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội với ông Nguyễn Đức Chung để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm liên quan của ông Chung trong một số vụ án.

Cùng ngày, Thủ tướng ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Chung.

Ngày 3/9, thường trực HĐND TP Hà Nội có quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2021 với ông Nguyễn Đức Chung để các cơ quan tư pháp thực hiện quy trình tố tụng hình sự.