Hà Nội hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp THPT 2020

Hà Nội là địa phương có đông thí sinh nhất cả nước, với 79.263 thí sinh đăng ký dự thi. Theo ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, hội đồng chấm thi đã huy động trên 600 người.

Riêng ban chấm thi tự luận phải huy động trên 550 người tham gia, trong đó riêng giám khảo là 516 người. Trung bình mỗi giám khảo ở ban chấm thi tự luận của Hà Nội phải chấm trên 300 bài thi, tính cả 2 vòng chấm.

Điểm chấm thi tự luận tại trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam.

Hà Nội triển khai chấm thi khá bài bản, ban chấm tự luận có 24 tổ chấm. Ngoài phòng chấm riêng cho giám khảo 2 vòng độc lập, còn có các phòng thống nhất điểm, phòng chấm kiểm tra, phòng đối thoại và phòng khớp điểm.

Sở GD&ĐT Hà Nội chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và bảo đảm an ninh, bảo mật tại các ban chấm thi. Khu vực chấm thi bảo đảm an ninh, an toàn, có camera giám sát ghi hình 24 giờ/ngày tại các địa điểm quy định theo đúng quy chế thi.

Việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cũng được đặc biệt lưu tâm tại khu vực chấm thi. Sở bố trí đầy đủ các điều kiện sinh hoạt và trang thiết bị y tế, bảo đảm đủ nước sạch, xà phòng, nước sát khuẩn tay, khẩu trang, nhiệt kế điện tử,... phục vụ cán bộ, giáo viên chấm thi.

Theo đánh giá sơ bộ của Sở GD&ĐT Hà Nội, công tác chấm thi đã hoàn thành sớm hơn so với dự kiến và bảo đảm an toàn về mọi mặt. Hà Nội sẽ công bố kết quả thi cho thí sinh vào ngày 27/8 theo quy định của Bộ GD&ĐT.