Hà Nội: Giá thuê tăng cao, căn hộ trung tâm thu hút nhà đầu tư

Giá thuê chung cư tăng mạnh, bất động sản cho thuê “lên ngôi

Nhận định về nhu cầu thuê nhà tại thủ đô, bà Võ Thị Khánh Trang, đại diện Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills cho rằng, giá chung cư sẽ tiếp tục tăng trưởng khi nền kinh tế phục hồi sau đại dịch. Số liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, nhu cầu tìm thuê tại Hà Nội tăng đến 58% trong quý vừa qua, trong đó chung cư cho thuê được quan tâm tìm kiếm hàng đầu.

Quỹ đất trung tâm không còn khiến nguồn cung căn hộ mới càng trở nên khan hiếm.

Giá cho thuê chung cư cũng tăng nhanh chóng với mức tăng phổ biến giao động từ 10% - 30% so với năm ngoái. Giá thuê được dự đoán tiếp tục đi lên trong bối cảnh nguồn cung mới hạn chế, tập trung chủ yếu ở phân khúc trung cấp và cao cấp.

Đơn cử như The Matrix One Nam Từ Liêm, giá thuê căn 2 phòng ngủ giao động từ 16 – 17 triệu, giá thuê căn 3 phòng ngủ đã chạm ngưỡng 22 triệu/ tháng. Tại chung cư Sky City Láng Lạ, giá thuê nay đã chạm mức16 – 18 triệu đồng/ tháng thay vì 14 – 16 triệu đồng như năm ngoái.

Còn chung cư Five Star Kim Giang, căn hộ 2 ngủ, diện tích 77m2 với đầy đủ nội thất đang có giá thuê 12 triệu đồng/tháng thay vì mức 9 triệu đồng so với hồi đầu năm. Giá thuê chung cư Gold Season ở Thanh Xuân cũng tăng 25% so với đầu năm với mức giá khoảng 15 triệu đồng/ tháng so với mức 12 triệu đồng tại thời điểm tháng 3/2022 vừa qua.

Trên thực tế, giá chung cư liên tục tăng cao trong những năm gần đây. Quỹ đất trung tâm không còn nhiều khiến nguồn cung căn hộ mới càng trở nên khan hiếm. Ông Nguyễn Quốc Anh, đại diện Batdongsan.com.vn chia sẻ, trong bối cảnh nguồn cung dự án mới suy giảm, giá bán liên tục tăng cao thì việc thuê chung cư là giải pháp tối ưu của người dân thủ đô. Nhu cầu tăng cao nên mức giá thuê có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Căn hộ 50 năm được nhà đầu tư “chọn mặt gửi vàng”

Tuy giá thuê căn hộ tăng cao nhưng nhìn chung, tỷ suất lợi nhuận cho thuê chung cư không nhiều. Một chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn đầu tư bất động sản cho thuê phân tích, tỷ suất lợi nhuận cho thuê chung cư hiện nay vẫn thấp so với giai đoạn 2018 – 2019 dù giá thuê đã tăng 20%-30%. Nguyên nhân là do giá bán đã tăng rất cao. Cụ thể, một căn hộ cách đây 3 năm có giá 3 tỷ đồng có thể cho thuê 15 – 17 triệu đồng mỗi tháng thì nay giá căn hộ cùng phân khúc đã tăng đến 4-5 tỷ đồng cũng chỉ cho thuê được 17 – 19 triệu/ tháng.

Trước bối cảnh “bão giá” chung cư như hiện tại, căn hộ 50 tại trung tâm Hà Nội lại được lòng nhà đầu tư lẫn khách hàng có nhu cầu thực. Ông Tuấn, nhà đầu tư lâu năm tại TP Hà Nội cho rằng, mô hình sở hữu chung cư có thời gạn là thông lệ phổ biến ở các quốc gia phát triển. Và các đô thị phát triển mạnh mẽ như TP.HCM, Hà Nội sẽ không nằm ngoài xu thế đó. Lợi thế lớn nhất của căn hộ 50 năm chính là mức giá rất tốt, trung bình thấp hơn căn hộ cùng phân khúc từ 20% - 30%.

Dòng căn hộ 50 năm tại Grand SunLake nhận được sự quan tâm từ nhà đầu tư.

Với giá chung cư trung tâm ở từ 55 – 70 triệu đồng/m2 hiện nay, khách hàng phải bỏ ra trên dưới 4 tỷ đồng để sở hữu một căn hộ 70m2. Nhưng với căn hộ 50 năm ở cùng vị trí và phân khúc, nhà đầu tư chỉ cần chi trả xấp xỉ 2.5 tỷ đồng.

Ông Tuấn đánh giá, lợi thế cạnh tranh đáng kể về giá của căn hộ 50 năm tạo nên tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn khi khai thác cho thuê vì thực tế chất lượng chung cư được bàn giao là tương đương với với các sản phẩm cùng phân khúc.

“Đồng thời, với sự chênh lệch giá nhà với mức thu nhập của người dân thủ đô hiện tại, căn hộ 50 năm vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của người mua ở thực. Do đó tôi có niềm tin vào tính thanh khoản và tiềm năng tăng giá khi chuyển nhượng căn hộ 50 năm trong bối cảnh thị trường hiện nay”, ông Tuấn nói.

