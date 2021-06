Hà Nội: Giá bất động sản vẫn tiếp tục tăng dù đã thiết lập mặt bằng giá mới

(VTC News) -

Báo cáo về thị trường BĐS Hà Nội trong quý 1/2021, Bộ Xây dựng cũng cho biết giá căn hộ chung cư tại đây có xu hướng tăng đều theo tháng, nguyên nhân là do khan hiếm nguồn cung và dự án mới được mở bán. Giá căn hộ chung cư bình quân tăng khoảng 5-10% so với quý IV-2020. Cùng với đó, nhà đất cũng có mức giá bình quân tăng khá cao so với mặt bằng chung cả nước. Mức giá bình quân tăng khoảng 5-10% so với quý IV-2020.

Số liệu từ CBRE cũng cho thấy, trong quý I/2021 khu phía Đông và phía Tây tiếp tục là hai khu vực chính tập trung dự án mới, tổng cộng chiếm 77% nguồn cung mới. Về giá bán căn hộ chung cư trên thị trường sơ cấp trong quý I/2021, CBRE cho biết đã được ghi nhận trung bình ở mức hơn 33,5 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì), tăng 7% theo năm và 3% theo quý.

Sự bứt phá của hạ tầng giao thông góp phần tác động đến mặt bằng giá bất động sản.

Bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc CBRE Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội cho biết thêm: “Tâm lý thị trường tích cực tiếp tục diễn ra trong quý I giúp cho khoảng cách giữa số căn mở bán mới và số căn bán được duy trì ở mức thấp. Giá bán trung bình trên thị trường sơ cấp cũng được đại diện CBRE dự báo sẽ tăng 4-6% trong năm 2021”.

Quan sát thực tế cho thấy, hiện nay giá nhà đất tại Hà Nội đã hình thành mặt bằng giá mới. Nếu 3 năm trước căn hộ cao cấp khoảng 35-45 triệu đồng/m2 thì hiện nay phân khúc này đã điều chỉnh lên mức 40-60 triệu đồng/m2. Thậm chí, giá chung cư tại một số huyện ngoại thành như Hoài Đức, Gia Lâm cũng được đẩy lên 30 triệu đồng/m2. Đối với phân khúc thấp tầng shophouse, biệt thự, liền kề khu vực Hà Đông, Nam Từ Liêm, Mỹ Đình giá cũng đã tăng khoảng 40-50% so với cách đây 3 năm từ mức 180-200 triệu đồng/m2 lên mức 300 triệu đồng/m2.

Mặc dù đã hình thành mức giá mới trong thời gian vừa qua tuy nhiên giá bất động sản tại Hà Nội còn dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới do tác động từ giá thép tăng kỷ lục, cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh triển khai và đặc biệt sự khan hiếm về nguồn cung.

Mới đây, trong báo cáo "Triển vọng ngành bất động sản dân cư năm 2021: Triển vọng tích cực" được phát hành, nhóm chuyên gia SSI cho rằng, xu hướng tăng giá của BĐS Hà Nội năm 2021 sẽ tiếp tục nhờ việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng. SSI kỳ vọng rằng tiến độ giải ngân sẽ được đẩy nhanh trong năm 2021 - điều này tạo ra tâm lý tích cực hơn cho thị trường. Cụ thể, chuyên gia SSI cho biết, năm 2020 giải ngân vốn của Bộ Giao thông vận tải đạt 35.600 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ và dự kiến sẽ đạt 46.000 tỷ đồng trong năm 2021, tăng 28% so với năm 2020.

Bên cạnh đưa các tuyến metro vào hoạt động, theo SSI, việc liên tục hoàn thiện hệ thống đường nội đô cũng như hệ thống giao thông đến các quận ngoại thành sẽ tác động tích cực đến mặt bằng giá đất và gia tăng nhu cầu bất động sản. Đặc biệt là khu vực phía Tây Hà Nội, nơi có hàng loạt công trình hạ tầng lớn chuẩn bị hoàn thành như tuyến vành đai 3,5, các tuyến đường nối Tố Hữu với khu vực Mỹ Đình thông qua tuyến đường Lê Quang Đạo mở rộng, tuyến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài bắt đầu từ Quang Trung (Hà Đông) xuống đường 32 kết nối thông suốt với các tỉnh lân cận… Nhìn chung, đơn vị này ước tính giá bán căn hộ ở thị trường Hà Nội năm 2021 sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Cùng với sự bứt phá của hạ tầng giao thông, giá thép tăng 45% lên mức kỷ lục cũng sẽ tiếp tục đẩy chi phí đầu vào có nguy cơ đẩy giá căn hộ mới tăng thêm hàng trăm triệu, shophouse, liền kề, biệt thự tăng cả tỷ đồng. Cụ thể, theo tính toán của các chuyên gia, giá thành xây dựng bất động sản được cấu thành bởi hai tiêu chí là chi phí về đất và chi phí về xây dựng. Chi phí về đất thường chiếm 15% đối với nhà chung cư, 30% đối với nhà phố và 50% đối với nhà biệt thự. Chi phí xây dựng (vật liệu, nhân công, lắp đặt thiết bị,…) thường chiếm khoảng 60% giá thành xây dựng của bất động sản.

Chi phí mua thép xây dựng chiếm khoảng 28% chi phí xây dựng 1 căn hộ chung cư mới và khoảng 35% chi phí xây dựng 1 căn shophouse, liền kề, biệt thự. Như vậy, giá thép tăng đến 40%, tác động lớn đến giá bán các căn hộ hình thành trong tương lai, giá bán biệt thự, liền kề mới. Ví dụ, 1 căn hộ 100m2 ở phân khúc trung bình đang có mức giá bán khoảng 2 tỷ đồng, thêm ảnh hưởng giá thép sẽ tăng giá bán 160 tiệu đồng lên 2,16 tỷ đồng; hay 1 căn nhà liền kề 100 m2 đang có mức giá khoảng 10 tỷ, sẽ tăng giá thêm hơn 1 tỷ lên khoảng 11,1 tỷ đồng. Thậm chí 1 căn biệt thự 200m2 đang có giá bán 20 tỷ sẽ tăng lên khoảng 21,58 tỷ đồng.

Shophouse Him Lam Vạn Phúc hút khách tại thời điểm nguồn cung khan hiếm.

Trước những tác động của hạ tầng giao thông, giá thép, giá nhà đất tại Hà Nội còn dự báo sẽ tăng do sự khan hiếm về nguồn cung cả ở phân khúc căn hộ chung cư lẫn shophouse, biệt thự, liền kề. Cụ thể theo số liệu từ Sở Xây dựng TP. Hà Nội, trong quý I/2021, Hà Nội có 10 dự án được cấp sản phẩm đủ điều kiện bán hàng với 5.658 căn hộ và 1.404 nhà thấp tầng.

So với năm 2019 lượng cung đủ điều kiện bán hàng trong quý I/2021 chỉ đạt 24,6%. So với cùng kỳ năm 2020 con số này chỉ đạt 36,8%. Tuy nhiên, phần lớn lượng sản phẩm này đã được chào bán từ quý IV/2020, một phần chưa được chào bán ra thị trường. Một số dự án điển hình có thể kể đến như chung cư Matrix One (Mỹ Đình) của MIK, Masteri West Hights – Masteri Smart City Tây Mỗ do Masterise Homes phát triển … Ở phân khúc thấp tầng có thể kể đến như dự án Shophouse Him Lam Vạn Phúc của Him Lam Land tại Hà Đông, đây là dự án thấp tầng gần như duy nhất tại khu vực phía Tây đủ điều kiện bán hàng trong vòng 6 tháng qua.

Theo các chuyên gia, quỹ đất khan hiếm, các dự án bị ách tắc do thủ tục hành chính nên phải đến cuối năm 2022 thị trường mới bắt đầu đón nhận thêm một số nguồn cung mới. Sự khan hiếm nguồn cung trong bối cảnh nguồn cầu dồi dào, cùng với đó là việc tăng chi phí đầu vào từ việc giá thép tăng kỷ lục sẽ tiếp tục là lực đẩy mạnh cho khiến giá bất động sản Hà Nội tiếp tục tăng, đặc biệt là khu vực có hạ tầng phát triển mạnh mẽ như khu phía Tây.