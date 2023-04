Hà Nội FC tặng 1.000 vé, CLB Hải Phòng cam kết không đốt pháo sáng

(VTC News) -

CLB Hải Phòng gửi công văn đề nghị Hà Nội FC tài trợ 20 vé khán đài VIP, 80 vé khán đài A cho nhà tài trợ đội bóng đất Cảng và 1.000 vé cho hội cổ động viên bóng đá Hải Phòng vào sân cổ vũ. Trận đấu giữa hai đội thuộc vòng 6 V.League 2023 diễn ra vào 19h15 ngày 13/4.

Theo nguồn tin của VTC News, Hà Nội FC chấp nhận lời đề nghị này và sẵn sàng tặng vé cho cổ động viên Hải Phòng.

Pháo sáng thường xuất hiện trên sân mỗi khi Hà Nội FC tiếp đón Hải Phòng.

Bên cạnh đó, CLB Hải Phòng cam kết tuân thủ quy định của ban tổ chức, cổ vũ văn minh, không đốt pháo sáng. Dù vậy, công văn của đội bóng đất cảng không nêu rõ biện pháp đảm bảo pháo sáng không xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy trong trận đấu sắp tới. CLB Hải Phòng hiện tại không có hội cổ động viên chính thức, thuộc quản lý của đội bóng.

Trong quá khứ, mỗi khi cổ động viên Hải Phòng hành quân đến sân Hàng Đẫy làm khách của Hà Nội FC, pháo sáng thường xuất hiện trên các khán đài. Để đảm bảo an ninh an toàn, ban tổ chức trận đấu Hà Nội FC vs Hải Phòng ngày 13/2 tổ chức cấm đường, dựng chốt kiểm soát xung quanh sân Hàng Đẫy.

Hà Nội FC đón tiếp Hải Phòng là trận cầu tâm điểm của vòng 6 V.League 2023. Kể từ khi có HLV Chu Đình Nghiêm trên băng ghế chỉ đạo, đội bóng đất Cảng trở thành đối thủ khó chịu của Hà Nội FC tại V.League. Mùa giải trước, trong 2 lần đối đầu, mỗi đội có 1 chiến thắng.

Hà Nội FC vất vả đánh bại Hải Phòng 2-1 ở lượt đi. Sau đó, Hải Huy và đồng đội “đòi nợ” thành công với chiến thắng 3-2 trên sân Lạch Tray. 3 điểm có được giúp HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò tạo thế cạnh tranh ngôi vương căng thẳng. Tuy nhiên, đội hình mỏng đã khiến họ hụt hơi, còn Hà Nội FC lên ngôi vô địch thuyết phục.

Hiện tại, đội bóng Thủ đô đang tạm xếp thứ 2 với 11 điểm, ít hơn Nam Định 1 điểm. Chỉ cần hòa Hải Phòng ở vòng 6, họ sẽ lấy lại ngôi đầu V-League 2023.

Giang Nguyễn