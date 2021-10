Hà Nội dừng hoạt động toàn bộ chốt kiểm soát tại các cửa ngõ

(VTC News) -

Chiều 20/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành công điện 22 về việc triển khai các biện pháp tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Công an TP Hà Nội dừng hoạt động của các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Đồng thời, Công an TP Hà Nôi chủ trì phối hợp Sở Y tế, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương giám sát, kiểm soát y tế bảo đảm việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với các tổ chức, cá nhân liên quan tại các sân bay, nhà ga, bến xe và các tuyến giao thông cửa ngõ trên địa bàn thành phố theo quy định, đặc biệt đối với người và phương tiện trở về từ vùng dịch. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.

Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an ninh mạng, nhất là tại cơ sở và tại các địa bàn, khu vực cách ly y tế; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là hành vi chống lại lực lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Triển khai hiệu quả, kịp thời các nội dung tại Kế hoạch của UBND thành phố về việc ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư trong quản lý xã hội, phòng, chống dịch COVID-19 và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

CSGT làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Công an thành phố cũng chủ trì, phối hợp Sở Y tế và chính quyền địa phương cập nhật thông tin quản lý việc cư trú, thông tin y tế và di biến động của người dân trên địa bàn, gửi báo cáo Ban Chỉ đạo thành phố; đặc biệt giám sát y tế đối với người về từ các khu vực, địa phương có nguy cơ cao.

Bộ Tư lệnh Thủ đô được giao phối hợp Sở Y tế, Sở Xây dựng rà soát, sắp xếp lại các cơ sở cách ly tập trung F1, các khu nhà tái định cư đã được thành phố phê duyệt làm cơ sở điều trị thu dung F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ để chuyển đổi sang cơ sở cách ly tập trung F1.

UBND TP Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham khảo ý kiến của đại diện ban phụ huynh học sinh để khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kịp thời các hoạt động giáo dục và đào tạo tương ứng cấp độ dịch tại các địa bàn thuộc thành phố.