Hà Nội đón 'mưa vàng' giải nhiệt, nhiều nơi nguy cơ ngập úng

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay, nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có mưa vừa, mưa to.

Dự báo trong 3 giờ tới, nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Đợt mưa này khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,1 m đến 0,4 m. Các tuyến phố này chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa lớn và sớm kết thúc ngay sau khi mưa cường độ lớn kết thúc.

Các tuyến phố có nguy cơ ngập.

Mưa dông xuất hiện khiến nền nhiệt khu vực dịu lại sau nhiều ngày nắng nóng. Hôm nay, Hà Nội ngày có nắng nhưng gián đoạn, không còn xảy ra tình trạng nắng nóng. Nhiệt độ giảm hơn so với hôm qua khoảng 1-2 độ C với mức cao nhất khoảng 32-34 độ, thấp nhất 24-26 độ.

Cũng theo cơ quan khí tượng, tối và đêm qua (5/6), vùng núi và trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 5/6 đến 3h ngày 6/6 có nơi trên 60 mm như: Lục Yên (Yên Bái) 127 mm, Gia Phú (Lào Cai) 109.7 mm, Yên Minh (Hà Giang) 61.8 mm, Minh Quang (Vĩnh Phúc) 113.6 mm, Bảo Lộc (Lâm Đồng) 141 mm, Hà Mòn (Kon Tum) 102.6 mm, Đăk RTíh (Đắk Nông) 70 mm, Chư Prông (Gia Lai) 69.8 mm…

Ngày và đêm 6/6, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 60 mm. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 80 mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Hà Nội đón "mưa vàng" giải nhiệt nắng nóng.

Cũng trong khoảng thời gian này, Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Lượng mưa ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 20-40 mm, có nơi trên 60 mm.

Mưa dông ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Nguyễn Huệ