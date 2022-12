Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù tăng thu nhập cho cán bộ, công chức

(VTC News) -

Sáng 8/12, tiếp tục Chương trình tại Kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa XVI, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu HĐND TP nêu.

Với nhóm vấn đề về văn hóa, y tế, giáo dục, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải nêu rõ, thành phố quan tâm hơn vấn đề phát triển nền tảng văn hóa, gia đình, cộng đồng dân cư. Thực hiện sâu, rộng và thực chất 2 quy chế về thực hiện nếp sống văn hóa tại cơ quan, công sở và tại nơi công cộng.

Cùng với đó, thành phố đang quyết liệt triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực giáo dục, y tế và văn hóa trên địa bàn.

Theo ông Hải, công chức, viên chức ngành y tế, giáo dục đang rất khó khăn, thành phố sẽ quan tâm rà soát các chính sách hỗ trợ để khắc phục khó khăn, tiếp tục chỉ đạo ngành giáo dục tuyển giáo viên.

Để khắc phục tình trạng cán bộ nghỉ việc, chuyển công tác, cùng với công tác tư tưởng, tại kỳ họp tháng 9 vừa qua, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố thông qua nghị quyết quy định về mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố (với mức hỗ trợ từ 5 đến 10 triệu đồng).

"Hiện nay, cùng với lộ trình đã được Trung ương phê duyệt là nâng mức lương cơ sở từ 1/7/2023 từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng; UBND thành phố đang đề xuất với Trung ương chấp thuận cơ chế đặc thù để thành phố được quyết định tăng thu nhập cho cán bộ, công chức của thành phố", Phó Chủ tịch UBND TP nói.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải.

Ngoài ra, thành phố tăng cường chỉ đạo ngành y tế năm 2023 xây dựng đề án phát triển dịch vụ chăm sóc y tế ở Thủ đô, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là các bếp ăn học đường.

Thành phố tiếp tục giao Sở Nội vụ định kỳ tổng hợp, đánh giá chấm điểm cán bộ đối với người đứng đầu địa phương, đơn vị căn cứ trên kết quả thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, cải cách hành chính là giải pháp hiệu quả nhất trong thời điểm hiện nay.

Cũng theo lãnh đạo thành phố, khối doanh nghiệp đang khó khăn, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư. Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, trong đó nghiên cứu các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Bám sát tình hình quốc tế và trong nước để có giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm, nhất là lao động nông thôn, lao động tại các khu công nghiệp...

Đối với phát triển làng nghề, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đảm bảo về mặt bằng, mở rộng và đầu tư xây mới các cụm công nghiệp làng nghề, đưa sản xuất ra khỏi khu dân cư và hỗ trợ phát triển sản xuất, có các chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp.

Về đầu tư công, nhiều ý kiến thống nhất đánh giá đây là khâu yếu của các năm, trong đó đặc biệt là năm 2022 và đề nghị phân tích, đánh giá rõ nguyên nhân thực chất của việc giải ngân chậm. Các đại biểu thảo luận và chỉ ra các nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan và thực chất của việc giải ngân chậm.

Về giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất, giá đền bù, quỹ nhà tái định cư, vấn đề tách giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư..., ngoài nguyên nhân khách quan, chủ yếu vẫn là do cách làm, do quyết tâm, do phối hợp. Về giá, do vấn đề lạm phát, công bố suất đầu tư, thông báo giá, tâm lý chờ, do chính sách pháp luật, cách làm, cách phối hợp và các vấn đề liên quan hợp đồng trọn gói.

Các dự án trọng điểm, trong đó có 4 nhóm chính: Các dự án ODA, 39 công trình trọng điểm, dự án đường Vành đai 4, đầu tư 3 lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục. Đây là những nhóm rất quan trọng, tuy nhiên các đại biểu đều đánh giá tiến độ đều chậm, ngoài những yếu tố mang tính khách quan về GPMB, giá... thì nguyên nhân chủ quan là do chưa dành đủ sự quan tâm của cả cơ quan quản lý nhà nước và người dân.

Các ý kiến cho rằng cần rà soát lại nguồn vốn, rà soát lại việc khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực. Đồng thời, thành phố cần rà soát lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, rà soát cắt giảm dự án không cần thiết, chậm tiến độ hoặc đánh giá lại sự cần thiết các dự án…

Về nội dung hoàn thiện đề án quản lý, sử dụng tài sản công, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết, UBND TP đã chỉ đạo Sở Tài chính rà soát, hoàn thiện bổ sung Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công TP Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, đối với tài sản công là nhà, đã rà soát, thống kê, tập trung phân tích đánh giá và đề xuất giải pháp đối với 9 quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của thành phố (gồm quỹ nhà chuyên dùng, quỹ nhà tái định cư, quỹ diện tích tầng 1 chung cư thương mại phải bàn giao về thành phố…). Đối với đất đai, đã rà soát, thống kê, tập trung phân tích đánh giá và đề xuất giải pháp đối với 5 nhóm quỹ đất dự kiến khai thác giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030 (gồm quỹ đất 20-25%, quỹ đất dự kiến đối ứng cho các Dự án BT nay không đủ điều kiện triển khai theo quy định của Luật Đầu tư…).

“Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, UBND TP sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp các Sở, ngành liên quan rà soát bổ sung, hoàn thiện vào đề án”, Phó Chủ tịch UBND TP nói.