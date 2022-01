Hà Nội dẫn đầu với gần 3.000 ca mắc, cả nước có hơn 5.000 F0 nặng

(VTC News) -

Theo Bộ Y tế, ngày 16/1, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với 2.982 ca mắc mới. Tiếp đó là Đà Nẵng (888), Khánh Hòa (680), Bình Phước (661), Bình Định (599). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.935 ca/ngày.

Đến nay, hơn 1,72 triệu người COVID-19 được công bố khỏi bệnh và hơn 5.100 bệnh nhân nặng.

Bộ cũng cho biết, hiện cả nước ghi nhận 68 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (27), TP.HCM (30), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (3), Khánh Hòa (2), Long An (1).

Hà Nội gần 3.000 ca mắc

Hôm qua (16/1), Sở Y tế Hà Nội thông tin thêm 2.983 người dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân phân bố tại 409 xã, phường, thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện. Quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày là Đống Đa (191), Hoàng Mai (186), Thanh Trì (156), Đông Anh (123), Thanh Xuân (116), Hai Bà Trưng (135).

Như vậy, cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ 29/4) đến nay, thành phố ghi nhận 91.370 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. (Ảnh minh hoạ: SKĐS)

Hải Dương 287 ca

Tại tỉnh Hải Dương, 287 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 (182 ca là F1, 38 trường hợp ho sốt cộng đồng, 31 bệnh nhân sàng lọc cộng đồng, 1 trường hợp khu cách ly, 1 trường hợp sàng lọc bệnh viện, 2 bệnh nhân nhập cảnh và 32 ca về từ các tỉnh khác).

Một số ổ dịch lớn như: Công ty Nam Yang Delta – KCN Đại An (phường Tứ Minh), Công ty nhựa An Vinh (phường Việt Hòa), Công ty TNHH MTV Masan – KCN Đại An, Công ty CP bê tông và xây dựng Hải Dương.

Quảng Ninh 286 F0

Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 286 ca mắc COVID-19 mới (59 ca cách ly và 227 trường hợp cộng đồng tại 3 huyện, 2 thị xã và 4 thành phố). TP Cẩm Phả, TP Hạ Long và TP Uông Bí có số ca mắc nhiều nhất. Riêng TP Cẩm Phả trong ngày ghi nhận 68 bệnh nhân (65 ca phát hiện tại cộng đồng).

Hải Phòng hơn 600 ca

Hải Phòng ghi nhận 621 ca mắc mới ở 14/15 quận. Trong đó, 569 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 31 ca là F1, 18 trường hợp sàng lọc tại công ty thuộc các khu công nghiệp Dương Kinh, An Dương, Thủy Nguyên, còn lại là test nhanh dương tính.

Trong ngày, 700 bệnh nhân được điều trị khỏi và 15.781 ca đang điều trị. Thành phố đang điều trị cho 98 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nguy kịch (73 ca nặng thở mask, gọng kính, 14 trường hợp nặng thở HFNC, nguy kịch thở máy xâm lấn 11 ca).

Nam Định 230 ca

Sở Y tế Nam Định ghi nhận 230 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, hơn 140 ca cộng đồng, các ca còn lại tại khu cách ly phong tỏa.

Thái Bình 175 F0 mới

Thái Bình ghi nhận 175 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó khu cách ly y tế 66 ca, 109 ca tại cộng đồng đã xác định nguồn lây. Tính từ ngày 10/11/2021 đến ngày 16/1/2022, tỉnh ghi nhận 4.397 ca mắc COVID-19.

Thanh Hóa thêm 384 F0

Thanh Hóa ghi nhận 384 ca dương tính SARS-CoV-2 (129 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 255 trường hợp đang được cách ly theo quy định). Đến nay, tỉnh ghi nhận 12.752 bệnh nhân COVID-19, 9.413 người được điều trị khỏi được ra viện, 18 bệnh nhân tử vong.

Nghệ An 204 F0

Nghệ An ghi nhận 204 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó 39 ca được phát hiện ngoài cộng đồng. Trong ngày 158 bệnh nhân khỏi bệnh và xuất viện, không ghi nhân ca tử vong. Hiện địa phương này đang điều trị 1.492 bệnh nhân COVID-19.

F0 ở Bến Tre cao nhất miền Tây

Cà Mau ghi nhận 395 ca mắc (359 ca cộng đồng), nâng tổng số ca lên 47.103 ca. Tỉnh điều trị khỏi 644 ca, nâng tổng số lên 39.666 ca, đang điều trị 7.273 ca (6.040 ca tại nhà). Trong ngày 16/1, địa phương này thêm 3 ca tử vong nâng tổ số lên 250 ca tử vong. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là người cao tuổi, người có bệnh nền và tiêm vaccine chưa đủ mũi.

Bạc Liêu thêm 150 ca mắc mới. Ngày 16/1, 314 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca là 31.326 ca, 5 ca tử vong. Toàn tỉnh đang điều trị 2.287 ca (trong đó tại nhà 1.180 ca).

Hậu Giang phát hiện 356 ca dương tính SARS-CoV-2 (351 ca cộng đồng). Tính đến nay tỉnh này ghi nhận 23.466 ca mắc. Trong ngày 16/1, 179 ca được điều trị khỏi và 7 ca tử vong. Tổng số người được tiêm vaccine là 604.725 người, đạt tỷ lệ 99,69% trên tổng dân số từ 12 tuổi trở lên.

Cần Thơ phát hiện thêm 73 ca dương tính SARS-CoV-2, 94 ca điều trị khỏi, 9 ca tử vong. Số F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 8.141 ca và tại cơ sở y tế là 993 ca. Đến nay người từ 12 đến 17 tuổi tiêm vaccine được 95,78% và 18 tuổi trở lên đạt 98,49%.

Vĩnh Long ghi nhận thêm 340 ca nghi mắc mới (170 ca cộng đồng), điều trị khỏi 128 ca, 6 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong là 201 ca. Đến nay người từ 18 tuổi trở lên tiêm vaccine mũi 1 đạt 99,9%, mũi 2 đạt 98,6%, mũi nhắc đạt 14,8%, còn người từ 12-17 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 99,49% và mũi 2 đạt 94,29%.

Trà Vinh phát hiện thêm 295 ca mắc (313 ca cộng đồng), 4 ca tử vong. Toàn tỉnh đang cách ly điều trị 7.802 ca. Đến nay, 34.811 ca mắc COVID-19 được ghi nhận và 28.801 ca khỏi bệnh, 208 ca tử vong.

Bến Tre thêm 599 ca dương tính SARS-CoV-2 (587 ca cộng đồng), nâng tổng số ca mắc đến nay là 32.754 ca. Trong ngày 16/1, ghi nhận 667 F0 kết thúc điều trị và 5 ca tử vong.

Tiền Giang thêm 394 ca dương tính mới (16 ca cộng đồng qua xét nghiệm PCR), điều trị khỏi 86 ca, tử vong 7 ca. Đến nay, số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vaccine mũi 1 đạt hơn 101,8%, đủ 2 mũi đạt 98%, còn số người từ 12-17 tuổi tiêm mũi 1 đạt 91,4%, mũi 2 đạt 85,6%.

Đồng Tháp thêm 115 ca mắc (45 ca trong cộng đồng), nâng tổng số ca mắc lên 46.587 ca, đang điều trị 8.202 ca. Trong ngày 97 ca điều trị khỏi tử vong 12 ca hầu hết là người trên 50 tuổi, bị bệnh nền.