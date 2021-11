Hà Nội: Cư dân chung cư Stellar Garden bị cắt nước, chặn xe gây náo loạn

(VTC News) -

Quan hệ giữa chủ đầu tư và cư dân tại tòa nhà trở nên căng thẳng khi hai bên không tìm được tiếng nói chung trong việc giải quyết những bất đồng, mới đây, tại chung cư Việt Đức Complex, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân đã xảy ra mâu thuẫn giữa cư dân và chủ đầu tư khi người dân phát hiện chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Sông Đà- Việt Đức cải tạo xây dựng các tầng kỹ thuật để sử dụng kinh doanh thương mại chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dẫn đến việc người dân không được cấp sổ đỏ. Mâu thuẫn xảy ra giữa người của chủ đầu tư và cư dân khi đấu tranh đòi quyền lợi gây mất trật tự an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy.

Cũng trên địa bàn quận Thanh Xuân, tại chung cư Stellar Garden (35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân Hà Nội) do Công ty Cổ phần xây dựng Quang Minh làm chủ đầu tư cũng đã xảy ra bất đồng trong việc thu phí dịch vụ. Các chủ hộ không đóng tiền phí dịch vụ bị chủ đầu tư sử dụng biện pháp cắt nước, còn phía cư dân căng ba rôn, khẩu hiệụ lên án chủ đầu tư để đấu tranh đòi quyền lợi dẫn đến những căng thẳng, mất an ninh trật tự xã hội tại địa bàn.

Cụ thể, liên tiếp trong các ngày vừa qua ban quản lý tòa nhà đã lần lượt cắt nước của các hộ dân để gây sức ép. Đỉnh điểm căng thẳng vào chiều 15/11, để phản đối chủ đầu tư, cư dân toà nhà đã xuống sảnh trước cửa tòa nhà căng băng rôn phản đối chủ đầu tư. Theo ghi nhận tại thời điểm đó xuất hiện cánh xe lam treo băng rôn khẩu hiệu phản đối chủ đầu tư cũng thời điểm này cũng xuất hiện những người lạ mặt có thái độ dằn mặt cánh xe lam và một số cư dân gây ùn tắc, mất trật tự xã hội. Chỉ đến khi lực lượng công an phường Thanh Xuân Trung có mặt can thiệp, đám đông mới giải tán.

Chưa dừng lại chiều 16/11 khi cư dân trở về nhà, phương tiện của họ bị bảo vệ tòa nhà chặn không cho xuống hầm để xe. Ô tô của cư dân xếp hàng ùn ứ, nối đuôi trước sảnh tòa nhà và người dân lại tiếp tiếp tục phản đối gây ra tình trạng hỗn loạn trong khu vực.

Theo đơn kêu cứu của cư dân chung cư Stellar Garden “tố” những sai phạm của chủ đầu tư trong việc chậm trễ bàn giao nhà cho cư dân, có người chậm tới 9 tháng dù đã đóng đủ 95% giá trị căn hộ theo hợp đồng; chủ đầu tư trây ì không hoàn thiện nốt các thủ tục pháp lý để cư dân yên tâm sinh sống; tự ý tăng phí trông giữ xe; Tự thu phí sử dụng dịch vụ 3 tháng của cư dân khi chưa đưa vào vận hành đúng pháp luật.

Anh Đàm Hải Đăng ở căn hộ B2301 bức xúc, nhà có mẹ già, vợ mới sinh con nhỏ được hơn 10 ngày nhưng mấy hôm nay nước bị cắt phải đi mua bình nước đóng chai để sử dụng, mọi sinh hoạt trong nhà bị đảo lộn. Còn những người dân bị cắt nước phải mang xô, thùng, chậu xuống sân tòa nhà để hứng nước mang lên để sử dụng.

Đại diện các hộ dân cho hay, việc ban quan lý cắt nước là do người dân chưa đóng tiền phí dịch vụ 8.800 đồng/m2/tháng bởi họ cho rằng, dịch vụ chưa đáp ứng với số tiền họ bỏ ra như: việc dọn dẹp vệ sinh thủ công, nhếch nhác không sạch, không có túi nylon đựng rác, nước rác rỉ chảy ra bốc mùi, ô nhiễm. Với chất lượng dịch vụ như thế chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu ban quản lý tòa nhà điều chỉnh nhưng không được đáp ứng. “Chúng tôi mong muốn chủ đầu tư đối thoại lắng nghe ý kiến của cư dân để phục vụ tốt hơn nhưng chủ đầu tư phớt lờ. Vì thế, chúng tôi chưa đóng tiền chứ không phải là không đóng tiền”.

Chị Nguyễn Thị Tuyến ở căn hộ A 2703 cho rằng tiền điện, tiền nước vẫn đóng hàng tháng đầy đủ không biết sai ở đâu mà chủ đầu tư cắt nước không cho biết lý do. "Dân chỉ biết báo công an khu vực, làm đơn từ đã rất nhiều lần. Nhà biết bao con người, mà không có nước không biết phải làm sao?"

“Tôi cho rằng việc cắt nước có ý đồ trù dập nhằm vào những người lên tiếng. Vì theo lý do của Ban quản lý 180 căn hộ ở đây chưa nộp phí vận hành cho tòa nhà. Tuy nhiên, tòa nhà chưa đi vào vận hành nên chúng tôi chưa nộp thì bên quản lý tòa nhà lại chỉ cắt nước vào mấy căn hộ chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện nốt công việc để trả nợ sổ đỏ cho người dân”- chị Tuyến nói.

Đây là lần thứ hai cư dân bị cắt nước, trước đó ngày 13/10, 2 hộ dân tại tòa nhà bị cắt nước. Liên quan đến vấn đề này, đại diện phường Thanh Xuân Trung xác nhận đã nắm bắt được vụ việc, yêu cầu chủ đầu tư dừng việc cắt nước của cư dân, còn xung đột giữa hai bên có thể tìm cách cùng nhau thương lượng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020 bổ sung biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính ngừng cung cấp các dịch vụ điện nước do đó nếu chủ đầu tư đơn vị quản lý cắt điện, nước của cư dân mà không phải là nợ chi phí cung cấp điện, nước ngừng cung cấp dịch vụ là vi phạm phát luật

Cư dân cũng cho biết, hiện nay các yêu cầu cung cấp các hồ sơ cần thiết như công bố nghiệm thu đưa vào sử dụng của Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình; Nghiệm thu đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy của chung cư vẫn chưa được chủ đầu tư cung cấp cho người dân.

Theo đại diện cư dân, mặc dù chủ đầu tư và đại diện phường Thanh Xuân Trung đều khẳng định công trình đã được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy nhưng người dân chưa được tiếp cận, đặc biệt công trình chưa hoàn thành nghiệm thu đủ điều kiện đưa vào sử dụng của cơ quan chức năng có thẩm quyền chủ đầu tư đã bàn giao nhà đưa dân vào ở bị chính quyền ra quyết định xử phạt hành chính.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tòa nhà chung cư Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm theo hồ sơ pháp lý là Dự án công trình chung cư cao tầng, kết hợp văn phòng- dịch vụ Thanh Xuân Tower 35 C Nguyễn Huy Tưởng quận Thanh Xuân do Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Thanh Xuân sử dụng được UBND thành phố Hà Nội thu hồi giao Công ty Cổ phần kinh doanh và xây dựng Quang Minh để đầu tư xây dựng công trình nói trên.

Quy mô dự án theo giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh lần thứ nhất tòa nhà có khối đế chung 5 tầng, 2 khối tháp cao 28 tầng (không kể tum kỹ thuật, tum thang) và 2 tầng hầm.

Trong quá trình xây dựng, ngày 25/10, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị và UBND phường Thanh Xuân Trung lập Biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng do thi công sai nội dung giấy phép đối với Công ty Cổ phần kinh doanh và xây dựng Quang Minh. Cụ thể: thay đổi chiều cao các tầng 2,3,4 từ 4,2m xuống còn 4m; chiều rộng hành lang khối căn hộ giảm từ 3,2 m xuống còn 2,9m; thay đổi diện tích một số cột vách; bỏ 1 phòng kỹ thuật tiếp giáp căn hộ loại C ở hai khối nhà A, B làm tăng diện tích căn hộ loại C; Đổ kín ô thông tầng một số đoạn và thay đổi kiến trúc góc vát. Đên nay chỉ việc thay đổi góc vát mới được chủ đầu tư khắc phục, tuy nhiên các sai phạm còn lại vẫn chưa khắc phục xong theo quy định.