Hà Nội: Container tông dải phân cách, cầu Thanh Trì ùn tắc 3km

(VTC News) -

Sáng 9/11, container BKS 77H-016.6x kéo theo rơmóoc BKS 77R-035.1x do do tài xế Đoàn Ngọc L. (SN 1986, An Nghĩa, Hoài An, Bình Định) cầm lái chạy trên đường vành đai 3 trên cao hướng quận Hoàng Mai đi huyện Gia Lâm. Khi đến đoạn lên cầu Thanh Trì, container tự lật.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế container không quan sát nên lái xe tông vào dải phân cách bên phải đường, mũi xe lao xuống taluy âm của đường dẫn lên cầu. Tại hiện trường, đầu container rơi khỏi phần đường dẫn lên cầu, còn thùng container vẫn gác lên thành cầu

Đại diện Đội CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội) cho biết vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến giao thông ùn tắc kéo dài. Lúc 9h30, dòng xe vẫn ùn ứ khoảng 3km về phía trung tâm Hà Nội.

Chiếc container bị lật trên đường lên cầu Thanh Trì hướng đi huyện Gia Lâm, Hà Nội khiến giao thông ùn tắc. (Ảnh: ATGT)

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, lực lượng chức năng có mặt để khám nghiệm, đo đạc hiện trường. Chiếc container lật ngửa xuống triền taluy âm, bị nổ lốp nên lực lượng chức năng phải đưa 3 xe cẩu đến để "giải cứu".

Lực lượng chức năng phải chặn đường trong lúc cẩu xe, các phương tiện chỉ còn 2 làn đường để lưu thông khiến tình trạng ùn tắc càng nghiêm trọng.

Ngoài ra, các tài xế khi đi qua hiện trường vụ tai nạn thường dừng lại để quan sát nên càng gây cản trở cho công tác phân luồng của CSGT.